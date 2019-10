Sky Deutschland

"His Dark Materials" im November bei Sky

- Die spektakuläre Fantasyserie nach der gleichnamigen Bestseller-Reihe von Philip Pullman ab 25. November auf Sky Atlantic HD - Auch auf Sky Ticket, Sky Go und über Sky Q auf Abruf - Mit James McAvoy ("Abbitte", "X-Men", "Glass")

Auf der Suche nach ihrem entführten Freund entdeckt die junge Waise Lyra fantastische Wesen und kommt einer gefährlichen Verschwörung auf die Spur: die aufwändig produzierte Fantasyserie "His Dark Materials" ist ab 25. November bei Sky zu sehen. Die achtteilige erste Staffel wird immer montags um 21.10 Uhr auf Sky Atlantic HD ausgestrahlt und ist parallel auf Sky Ticket, Sky Go und über Sky Q on Demand abrufbar. Die Ausstrahlung erfolgt immer wöchentlich mit einer Episode. Staffel zwei ist derzeit bereits in Produktion.

Über "His Dark Materials":

In einer Welt, die von einer religiösen Macht beherrscht wird, und die Seelen der Menschen von Dämonen in Tiergestalt geteilt werden, lebt das Mädchen Lyra (Dafne Keen) in der Obhut ihres Onkels Lord Asriel (James McAvoy) im Jordan College in Oxford. Die Eltern des Mädchens wurden bei einem Unfall getötet, Onkel Lord Asriel ist ihr einzig bekannter lebender Verwandter und Beschützer. Eines Tages taucht die mysteriöse Marisa Coulter (Ruth Wilson) auf. Fasziniert von der glamourösen Lady nimmt Lyra deren Einladung nach London an. Dort angekommen, offenbart Coulter nach und nach ihre gefährlichen Seiten: Anscheinend ist sie in das rätselhafte Verschwinden vieler Kinder aus Oxford verwickelt, das in Verbindung mit einer unerforschten Substanz namens "Staub" zu stehen scheint. Die Suche nach einem entführten Freund führt Lyra immer weiter nach Norden, wo sie auf Panzerbären und Hexenclans trifft. Als sie der gefährlichen Bedrohung auf die Spur kommt, liegt das Schicksal aller Welten in ihren Händen.

"His Dark Materials" basiert auf der gleichnamigen Roman-Trilogie von Bill Pullman. Auf Deutsch unter den Titeln "Der Goldene Kompass", "Das Magische Messer" und "Das Bernstein-Teleskop" erschienen, wurde sie in über 40 Sprachen übersetzt und weltweit fast 18 Millionen Mal verkauft. Der TV- und Theater-Starautor Jack Thorne ("The Last Panthers", "Harry Potter und das verwunschene Kind") macht aus der Romanvorlage eine spektakuläre und vielschichtige Fantasy-Welt mit viel Raum für Zwischentöne. Als Regisseur fungiert Oscarpreisträger Tom Hooper ("The King's Speech"), zu den Hauptdarstellern gehören neben "X-Men"- Star James McAvoy und "Logan - The Wolverine"-Entdeckung Dafne Keen auch Ruth Wilson ("The Affair"), Lin-Manuel Miranda (Tony Award-Gewinner für das Musical "Hamilton") und Clarke Peters ("The Wire", "Treme"). "His Dark Materials" ist eine Produktion von Bad Wolf, New Line Cinema, BBC One und HBO.

Facts:

Originaltitel: "His Dark Materials", Fantasyserie, USA 2019, 1. Staffel, 8 Episoden à ca. 55 Min., Regie: Tom Hooper. Ausführende Produzenten: Dan McCulloch, Jane Tranter, Joel Collins und Julie Gardner für Bad Wolf; Philip Pullman, Jack Thorne, Tom Hooper, Otto Bathurst; Deborah Forte, Toby Emmerich und Carolyn Blackwood für New Line Cinema, Ben Irving und Piers Wenger für BBC One. Darsteller: Dafne Keen, James McAvoy, Ruth Wilson, Clarke Peters, Lin-Manuel Miranda, Anne-Marie Duff, Georgina Campbell, Mat Fraser, Helen McCrory.

Ausstrahlungstermine:

Ab 25.11.2019 immer montags um 21.10 Uhr auf Sky Atlantic HD sowie auf Sky Ticket, Sky Go und über Sky Q on Demand auf Abruf.

