Football-Offensive mit Dwayne "The Rock" Johnson: die fünfte Staffel "Ballers" ab 10. Oktober exklusiv auf Sky 1

- Finale Staffel rund um Football-Spielerberater Spencer Strasmore - Ab 10. Oktober immer donnerstags um 21.50 Uhr auf Sky 1, Sky Go, Sky Q sowie Sky Ticket - Staffeln eins bis vier ab 1. September als Sky Box-Set verfügbar

29. August 2019 - Schnelle Autos, schicke Villen und erfolgreiche Sportler. Das war in den letzten vier Staffeln das Erfolgsrezept der HBO Comedyserie "Ballers". Staffel fünf steht dem in nichts nach, denn auch dieses Mal dreht sich wieder alles um den Spielerberater Spencer Strasmore, gespielt von Dwayne "The Rock" Johnson und der umkämpften und sich im ständigen Wandel befindlichen Welt des Profi-Footballs. Jeder strebt nach dem größten Deal und persönlicher Erfüllung - auf und neben dem Spielfeld.

Neben zahlreichen prominenten Gastauftritten von Football-Spieler Odell Beckham, dem Hip-Hop Trio Migos, Russell Brand und vielen weiteren, versprechen die Produzenten für die neue Staffel noch mehr Opulenz und viele unvorhergesehene Wendungen, wenn sich Spencer Strasmore mit den Großen im Football-Finanzgeschäft anlegt. Zu sehen sind die zehn Episoden der finalen fünften Staffel ab 10. Oktober immer donnerstags um 21.50 Uhr auf Sky 1, Sky Go sowie Sky Ticket.

Über "Ballers":

Nach seiner Karriere als Footballprofi bei den Miami Dolphins hat Spencer Strasmore (Dwayne "The Rock" Johnson) sein Trikot gegen feine Anzüge getauscht und agiert als Spielerberater in der mondänen Welt des Profi-Footballs. Spencer denkt darüber nach, den Job als Spielerberater an den Nagel zu hängen, arbeitet seine Vergangenheit auf und führt seinen juristischen Kampf gegen den Footballverband NCAA fort - ein Kampf, den er seinem verstorbenen Bruder widmet. Doch dann erhält er ein Angebot, dem er nur schwer wiederstehen kann: er soll einen Football Club übernehmen und zum Erfolg führen. Auch sein ehemaliger Geschäftspartner Joe (Rob Corddry) lässt nichts unversucht, um seine Firma "Sports X" weiter zu etablieren. Hilfe erhält er dabei von seinem neuen Partner Lance (Russel Brand). Footballer Ricky (John David Washington) erfährt hingegen einen überraschenden Rückschlag und muss neue Zukunftspläne schmieden, die seine physische, mentale und emotionale Stärke fordern und auch Charles (Omar Miller), General Manager der Los Angeles Rams, muss sich für sein Team die Hände schmutzig machen.

Neben Produzent Steve Levinson (u.a. "Entourage", "Boardwalk Empire") sind auch wieder Mark Wahlberg sowie Dwayne Johnson als ausführende Produzenten mit von der Partie. Als Schauspieler ebenfalls mit dabei sind John David Washington (Golden Globe Nominierung für "BlacKkKlansman"), Rob Corddry, Omar Miller, Donovan Carter, Troy Garity ("Shooter"), London Brown ("The Hustle") sowie Brittany S. Hall als Rickys Freundin Amber.

Facts:

Originaltitel: "Ballers", 5. Staffel, 10 Episoden, je ca. 30 Minuten, USA 2019. Serienschöpfer: Stephen Levinson . Ausführende Produzenten: Stephen Levinson, Mark Wahlberg, Dwayne Johnson, Rob Weiss, Julian Farino, Denis Biggs, Dany Garcia, Peter Berg und Karyn McCarthy. Darsteller: Dwayne Johnson, Rob Corddry, Russel Brand, Taylor Cole, Omar Benson Miller u. a.

Ausstrahlungstermine:

Ab 10. Oktober immer donnerstags um 21.50 Uhr auf Sky 1, Sky Go und Sky Ticket. Staffel vier ist ab 12. September um 22.20 Uhr in Doppelfolgen ebenfalls auf Sky 1 zu sehen. Als Sky Box Sets sind alle vorherigen Staffeln ab 1. September abrufbar.

