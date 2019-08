Sky Deutschland

Das Spitzenspiel SG Flensburg-Handewitt gegen die Rhein-Neckar Löwen am Donnerstag live und exklusiv bei Sky

- Sky Experte Stefan Kretzschmar und Karsten Petrzika berichten ab 18.30 Uhr live aus der Flens-Arena

- Von Donnerstag bis Sonntag überträgt Sky neun Partien der Liqui Moly Handball-Bundesliga live, unter anderem fünf Begegnungen am Donnerstagabend und das Aufsteiger-Duell im "Topspiel am Sonntag"

- Neben dem Abonnement des Sky Sport Pakets können Fans mit Sky Ticket auch ohne lange Vertragsbindung bei den Handball-Übertragungen von Sky live dabei sein

Die neue Saison in der Liqui Moly Handball-Bundesliga ist angebrochen. Nachdem fast alle Favoriten zum Auftakt siegreich waren, steht am kommenden Spieltag bereits das erste Spitzenspiel auf dem Programm.

Am Donnerstagabend empfängt Titelverteidiger SG Flensburg-Handewitt die Rhein-Neckar Löwen zum direkten Duell der beiden Mannschaften, die in den vergangenen vier Jahren die Deutsche Meisterschaft unter sich ausmachten und auch in diesem Jahr zu den Titelfavoriten zählen. Ab 18.30 Uhr berichtet Sky live und exklusiv aus der Flens-Arena. Sky Experte Stefan Kretzschmar und Karsten Petrzika kommentieren die Partie. Moderatorin Katharina Kleinfeldt führt durch die Sky Konferenz, in deren Rahmen am Donnerstagabend fünf Partien zu sehen sind. Unter anderem eröffnen der HC Erlangen und der TVB 1898 Stuttgart im Nachholspiel des 1. Spieltags ihre Saison.

Am Samstagabend um 20.15 Uhr berichten Sky Experte Heiner Brand und Karsten Petrzika live von der Partie FRISCH AUF! Göppingen gegen den TSV Hannover-Burgdorf.

Das "Topspiel am Sonntag" findet in Balingen statt, wo der heimische HBW Balingen-Weilstetten die HSG Nordhorn-Lingen zum Duell der Aufsteiger empfängt. Ab 13.00 Uhr berichten Sky Experte Martin Schwalb, Markus Götz und Jens Westen live. Im Anschluss daran überträgt Sky ab 15.25 Uhr die Partien der Füchse Berlin gegen den HC Erlangen und des SC Magdeburg beim TBV Lemgo Lippe.

Mit dem Sky Abo oder dem flexiblen Streaming-Service Sky Ticket live dabei sein

Die Handball-Übertragungen sind mit dem Sky Abonnement im Rahmen des Sky Sport Pakets (sky.de/bestellung-angebote) empfangbar, wahlweise im klassischen TV oder mit Sky Go auch unterwegs.

Außerdem können mit Sky Ticket (skyticket.de) auch alle Handballfans, die noch keine Sky Abonnenten sind, ohne lange Vertragsbindung bei allen Live-Übertragungen von Sky Sport live dabei sein. Über den flexiblen Streaming-Service sind alle Inhalte auf einer Vielzahl von Geräten wie unter anderem Laptops/PCs, Spielekonsolen, Tablets, Smartphones und Smart-TVs bzw. über den Sky Ticket TV Stick verfügbar.

Darüber hinaus sind alle Spiele auch in zahlreichen Sky Sportsbars verfügbar.

Der 2. Spieltag der Liqui Moly Handball-Bundesliga live bei Sky:

Donnerstag:

18.30 Uhr: die Sky Konferenz auf Sky Sport 1 HD

18.30 Uhr: SG Flensburg-Handewitt - Rhein-Neckar Löwen auf Sky Sport 2 HD

18.30 Uhr: Bergischer HC - MT Melsungen auf Sky Sport 3 HD

18.30 Uhr: TSV GWD Minden - SC DHfK Leipzig auf Sky Sport 4 HD

18.30 Uhr: Die Eulen Ludwigshafen - HSG Wetzlar auf Sky Sport 5 HD

18.30 Uhr: HC Erlangen - TVB 1898 Stuttgart auf Sky Sport 6 HD

Samstag:

20.15 Uhr: FRISCH AUF! Göppingen - TSV Hannover-Burgdorf auf Sky Sport 2 HD

Sonntag:

13.00 Uhr: HBW Balingen-Weilstetten - HSG Nordhorn-Lingen auf Sky Sport 1 HD

15.55 Uhr: Füchse Berlin - HC Erlangen auf Sky Sport 6 HD

15.25 Uhr: TBV Lemgo Lippe - SC Magdeburg auf Sky Sport 7 HD

