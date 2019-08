Sky Deutschland

Spitzenspiel auf der Insel: Liverpool gegen Arsenal mit der möglichen Rückkehr von Mesut Özil am Samstagabend live und exklusiv bei Sky

- Am 3. Spieltag überträgt Sky von Freitag bis Sonntag sechs Partien der Premier League live und exklusiv, die übrigen vier Begegnungen zeitversetzt in voller Länge

- Neben dem Topduell an der Anfield Road zeigt Sky unter anderem die Partien Norwich City gegen Chelsea und Manchester United gegen Crystal Palace

- Sky Experte René Adler und Moderator Florian Schmidt-Sommerfeld berichten am Sonntag ab 17.00 Uhr vom "Match of the Week" Tottenham gegen Newcastle

- In der Saison 2019/20 zeigt Sky alle 380 Spiele der Premier League exklusiv in voller Länge, mit 232 Spielen mehr als jemals zuvor in Deutschland live

- Exklusiv für Sky Q Kunden: Erstmals in Deutschland ein Topspiel pro Spieltag auch live in Ultra HD und Highlight-Videos auf Abruf über den Receiver

- Neben dem Abonnement des Sky Sport Pakets können Fans mit Sky Ticket auch ohne lange Vertragsbindung bei allen Spielen live dabei sein

Der 3. Spieltag der Premier League steht ganz im Zeichen des Spitzenspiels am Samstagabend. An der Anfield Road treffen mit dem FC Liverpool und dem FC Arsenal die beiden einzigen Mannschaften aufeinander, die ihre ersten beiden Ligaspiele gewinnen konnten und sich damit zunächst an die Spitze der Tabelle gesetzt haben. Außerdem könnte beim Topspiel Mesut Özil seine Rückehr feiern und erstmals in dieser Saison zum Einsatz kommen. In den vergangenen drei Duellen zwischen beiden Klubs in Liverpool war für die "Gunners" nichts zu holen: 5:1, 4:0 und 3:1 endeten die jüngsten Vergleiche. Der letzte Sieg der Londoner bei den "Reds" liegt mittlerweile sieben Jahre zurück. Sky berichtet am Samstag ab 18.15 Uhr live.

Insgesamt wird Sky am 3. Spieltag alle zehn Partien aus Englands Oberhaus exklusiv in voller Länge zeigen, sechs davon live.

Zum Auftakt empfängt am Freitagabend Aufsteiger Aston Villa den FC Everton. Sky überträgt die Partie ab 20.50 Uhr live, bereits ab 18.50 Uhr können sich Fans des englischen Fußballs mit den Premier-League-Magazinen auf den Spieltag einstimmen.

Bevor der FC Liverpool und der FC Arsenal aufeinandertreffen stehen am Samstag bei Sky zwei weitere Live-Begegnungen auf dem Programm. Um 13.20 Uhr trifft Daniel Farke mit Aufsteiger Norwich City auf den FC Chelsea. Für die "Blues" und ihren neuen Trainer Frank Lampard lief der Saisonstart mit bislang nur einem Punkt in der Liga und der Niederlage im UEFA Super Cup enttäuschend. Im Anschluss überträgt Sky ab 15.20 Uhr die Partie zwischen Manchester United und Crystal Palace.

Komplettiert wird der Premier-League-Spieltag am Sonntag. Nach dem Spiel von Manchester City in Bournemouth um 14.50 Uhr (für Sky Q Kunden auch in Ultra HD verfügbar) melden sich Florian Schmidt-Sommerfeld und Sky Experte René Adler ab 17.00 Uhr mit dem "Match of the Week", in dem es Tottenham Hotspur mit Newcastle United zu tun bekommt. Im Anschluss an die 90 Minuten präsentieren beide in "What a strike!" die Highlights des Spieltags auf der Insel.

Die Premier League 2019/20 bei Sky

Sky Sport 1 HD ist die feste Heimat der Premier League bei Sky: ob Live-Übertragungen, zeitversetzte Spiele oder Magazine - Fans des englischen Fußballs finden ab sofort alles auf einem Sender. Hier können Sky Kunden in dieser Saison alle 380 Spiele in voller Länge sehen. Mit 232 Partien wird Sky mehr Begegnungen als jemals zuvor in Deutschland live übertragen und im Rahmen dieses Angebots zu jeder Anstoßzeit mindestens ein Match live zeigen. Alle weiteren Spiele zeigt Sky zeitversetzt in voller Länge. Sky Q Kunden haben zudem die Möglichkeit, erstmals in Deutschland ein Topspiel pro Spieltag in Ultra HD zu erleben. Außerdem verpassen Fußballfans dank der Highlight-Videos auf Sky Q nichts mehr. Im Anschluss an die Spiele stehen Zusammenfassungen aller Begegnungen des Premier-League-Spieltags über den Sky Q Receiver direkt auf Abruf zur Verfügung.

Mit dem Sky Abo oder dem flexiblen Streaming-Service Sky Ticket live dabei sein

Die Premier-League-Übertragungen sind mit dem Sky Abonnement im Rahmen des Sky Sport Pakets (sky.de/bestellung-angebote) empfangbar, wahlweise im klassischen TV oder mit Sky Go auch unterwegs.

Außerdem können mit Sky Ticket (skyticket.de) auch alle Fußballfans, die noch keine Sky Abonnenten sind, ohne lange Vertragsbindung bei allen Live-Übertragungen von Sky Sport live dabei sein. Über den flexiblen Streaming-Service sind alle Inhalte auf einer Vielzahl von Geräten wie unter anderem Laptops/PCs, Spielekonsolen, Tablets, Smartphones und Smart-TVs bzw. über den Sky Ticket TV Stick verfügbar.

Darüber hinaus sind alle Spiele auch in zahlreichen Sky Sportsbars verfügbar.

Der 3. Spieltag der neuen Saison von Samstag bis Montag auf Sky Sport 1 HD:

Freitag:

18.50 Uhr: die Premier-League-Magazine "Match Pack", "Premier League World", "Netbusters" und "Preview"

20.50 Uhr: Aston Villa - FC Everton live

Samstag:

13.20 Uhr: Norwich City - FC Chelsea live

15.50 Uhr: Manchester United - Crystal Palace live

18.15 Uhr: FC Liverpool - FC Arsenal live

22.30 Uhr: "Kompakt", 3. Spieltag

23.00 Uhr: Sheffield United - Leicester City zeitversetzt in voller Länge

Sonntag:

1.00 Uhr: Brighton & Hove Albion - FC Southampton zeitversetzt in voller Länge

3.00 Uhr: FC Watford - West Ham United zeitversetzt in voller Länge

14.50 Uhr: AFC Bournemouth - Manchester City live auch auf Sky Sport UHD

17.00 Uhr: "Match of the Week" Tottenham Hotspur - Newcastle United live

19.45 Uhr: "What a strike!" live

20.30 Uhr: Wolverhampton Wanderers - FC Burnley zeitversetzt in voller Länge

