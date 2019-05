Sky Deutschland

Hochspannung am vorletzten Spieltag der DKB Handball-Bundesliga: die Fernduelle im Rennen um die Meisterschaft und den Klassenerhalt am Dienstag und Mittwoch live und exklusiv bei Sky

- Am Dienstag und Mittwoch überträgt Sky alle neun Spiele des 33. Spieltags der DKB Handball-Bundesliga live und exklusiv

- Die Doppel-Konferenz am Mittwochabend: Ab 18.00 Uhr sowie ab 20.25 Uhr führt Moderatorin Katharina Kleinfeldt durch jeweils vier Parallelspiele

- Sky Experte Martin Schwalb, Karsten Petrzika und Jens Westen berichten vom Spitzenspiel zwischen der SG Flensburg-Handewitt und den Füchsen Berlin

- Neben dem Abonnement des Sky Sport Pakets können Fans mit Sky Ticket auch ohne lange Vertragsbindung bei allen Spielen live dabei sein

Zwei Spieltage vor Saisonende sind in der DKB Handball-Bundesliga noch alle Entscheidungen offen: Die SG Flensburg-Handewitt und der THW Kiel kämpfen um die Meisterschaft, die letzten Plätze im EHF-Cup sind noch nicht vergeben und drei Mannschaften streiten sich im Tabellenkeller um den rettenden 16. Platz.

Am Dienstag und Mittwoch überträgt Sky alle neun Partien des 33. Spieltags der DKB Handball-Bundesliga live und exklusiv.

Nachdem Hannover und Leipzig am Dienstagabend den Spieltag eröffnen zeigt Sky am Mittwoch ab 18.00 Uhr und ab 20.25 Uhr jeweils vier Spiele live. Alle insgesamt acht Begegnungen stehen wahlweise in der von Katharina Kleinfeldt moderierten Konferenz sowie als Einzelspiele zur Verfügung.

Zur frühen Anwurfzeit empfängt der Tabellenführer aus Flensburg die Füchse Berlin. Sky Experte Martin Schwalb, Kommentator Karsten Petrzika und Moderator Jens Westen berichten vom Spitzenspiel in der Flens-Arena. Der Titelverteidiger muss weiter gewinnen, um den Verfolger aus Kiel auf Distanz zu halten. Der steht im Parallelspiel in Lemgo vor einer vermeintlichen Pflichtaufgabe.

Ebenfalls zur frühen Anwurfzeit findet das Fernduell zwischen dem VfL Gummersbach und der SG BBM Bietigheim statt. Die beiden Kontrahenten im Kampf um den Klassenerhalt treffen am letzten Spieltag im direkten Duell aufeinander. In dieser Woche hat der 16. aus Gummersbach gegen Göppingen die letzte Chance, sich vor dem Finale in Bietigheim ein Polster auf die Abstiegsränge zu verschaffen. Der 17. aus Bietigheim muss zu selben Zeit in Magdeburg an.

Sollten beide Mannschaften ihre Spiele verlieren, dürften sogar noch die Eulen Ludwigshafen vom Klassenerhalt träumen. Voraussetzung dafür wäre allerdings ein Sieg im Spiel bei den Rhein-Neckar Löwen, das Sky ab 20.25 Uhr live überträgt. Komplettiert wird der Spieltag zur späten Anwurfzeit von den beiden EHF-Cup-Kandidaten MT Melsungen (in Erlangen) und dem Bergischer HC (in Minden) sowie der Partie zwischen Wetzlar und Stuttgart.

Mit dem Sky Abo, dem flexiblen Streaming-Service Sky Ticket und in zahlreichen Sky Sportsbars live dabei sein

Die Handball-Übertragungen sind mit dem Sky Abonnement im Rahmen des Sky Sport Pakets (sky.de/bestellung-angebote) empfangbar, wahlweise im klassischen TV oder mit Sky Go auch unterwegs.

Außerdem können mit Sky Ticket (skyticket.de) auch alle Handballfans, die noch keine Sky Abonnenten sind, ohne lange Vertragsbindung bei allen Übertragungen der DKB Handball-Bundesliga live dabei sein. Über den flexiblen Streaming-Service sind alle Inhalte auf einer Vielzahl von Geräten wie unter anderem Laptops/PCs, Spielekonsolen, Tablets, Smartphones und Smart-TVs bzw. über den Sky Ticket TV Stick verfügbar.

Darüber sind die Live-Übertragungen auch in allen Sky Sportsbars verfügbar.

Der 33. Spieltag der DKB Handball-Bundesliga live bei Sky:

Dienstag:

18.45 Uhr: TSV Hannover-Burgdorf - SC DHfK Leipzig live auf Sky Sport 1 HD

Mittwoch:

18.00 Uhr: Die Sky Konferenz live auf Sky Sport 1 HD

18.00 Uhr: SG Flensburg-Handewitt - Füchse Berlin live auf Sky Sport 2 HD

18.00 Uhr: TBV Lemgo Lippe - THW Kiel live auf Sky Sport 3 HD

18.00 Uhr: SC Magdeburg - SG BBM Bietigheim live auf Sky Sport 4 HD

18.00 Uhr: VfL Gummersbach - FRISCH AUF! Göppingen live auf Sky Sport 5 HD

20.25 Uhr: Die Sky Konferenz live auf Sky Sport 1 HD

20.25 Uhr: Rhein-Neckar Löwen - Die Eulen Ludwigshafen live auf Sky Sport 3 HD

20.25 Uhr: HC Erlangen - MT Melsungen live auf Sky Sport 4 HD

20.25 Uhr: TSV GWD Minden - Bergischer HC live auf Sky Sport 5 HD

20.25 Uhr: HSG Wetzlar - TVB 1898 Stuttgart live auf Sky Sport 6 HD

