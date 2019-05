Sky Deutschland

THW Kiel gegen SG Flensburg-Handewitt: das Spiel der Saison in der DKB Handball-Bundesliga am Sonntag live und exklusiv bei Sky

- Sky Experte Stefan Kretzschmar, Kommentator Markus Götz, Moderator Jens Westen und Reporter Dennis Baier berichten am Sonntag ab 14.15 Uhr live aus der Sparkassen-Arena in Kiel

- Der Handball-Sonntag bei Sky beginnt bereits ab 12.00 Uhr: Ab dann berichtet Sky über acht Stunden live und überträgt vier Begegnungen der DKB Handball-Bundesliga nacheinander: Melsungen - Rhein-Neckar Löwen, Kiel - Flensburg, Magdeburg - Wetzlar und Berlin - Ludwigshafen

- Insgesamt überträgt Sky von Donnerstag bis Sonntag zehn HBL-Partien und berichtet über 15 Stunden live

- Neben dem Abonnement des Sky Sport-Pakets können Fans mit Sky Ticket auch ohne lange Vertragsbindung bei allen Spielen live dabei sein

Am 30. Spieltag könnte in der DKB Handball-Bundesliga die Vorentscheidung im Kampf um die Deutsche Meisterschaft fallen. Bei nur noch fünf verbleibenden Spieltagen und vier Punkten Vorsprung muss der THW Kiel den Rivalen und Tabellenführer aus Flensburg bezwingen, um weiter auf den Titel hoffen zu dürfen. Für die SG Flensburg-Handewitt wäre die Titelverteidigung bei einem Sieg in Kiel so gut wie sicher.

Sky überträgt das Spiel der Saison am Sonntag ab 14.15 Uhr live und exklusiv im deutschen Fernsehen. Moderator Jens Westen begrüßt die Fans in der Sparkassen-Arena. Kommentiert wird das möglicherweise meisterschaftsentscheidende Nordderby von Sky Experte Stefan Kretzschmar und Markus Götz. Dennis Baier ist in Kiel als Field-Reporter im Einsatz.

Der Handball-Sonntag auf Sky beginnt bereits um 12.00 Uhr. Ab dann berichtet Sky über acht Stunden live aus der DKB Handball-Bundesliga und überträgt vier Begegnungen, darunter die der fünf topplatzierten Teams der Tabelle. Den Auftakt machen die MT Melsungen und die Rhein-Neckar Löwen im Duell zwischen dem Tabellenfünften und -dritten. Nach dem anschließenden Spitzenspiel in Kiel komplettieren der SC Magdeburg und Wetzlar ab 16.15 Uhr sowie die Füchse Berlin und die Eulen Ludwigshafen ab 18.15 Uhr den 30. Spieltag.

Bereits am Donnerstag und Samstag können Handballfans bei Sky sechs Spiele der DKB Handball-Bundesliga live erleben. Ab 18.30 Uhr meldet sich Moderator Gregor Teicher am Donnerstag mit der Sky Konferenz. In den vier Begegnungen des Abends, die neben der Konferenz wahlweise auch als Einzelspiele angeboten werden, tritt in einer vorgezogenen Begegnung des 31. Spieltags der THW Kiel in Wetzlar an. Außerdem treffen Göppingen auf Erlangen, Stuttgart auf Minden und Bietigheim auf Hannover-Burgdorf.

Über vier Stunden Live-Handball nonstop stehen am Samstagabend auf dem Programm. Die Spiele des VfL Gummersbach gegen den TBV Lemgo Lippe sowie der SC DHfK Leipzig gegen den Bergischen HC.

Insgesamt überträgt Sky von Donnerstag bis Sonntag zehn Spiele und berichtet über 15 Stunden live aus der DKB Handball-Bundesliga.

Mit dem Sky Abo, dem flexiblen Streaming-Service Sky Ticket und in zahlreichen Sky Sportsbars live dabei sein

Die Handball-Übertragungen sind mit dem Sky Abonnement im Rahmen des Sky Fußball-Bundesliga Pakets (sky.de/bestellung-angebote) empfangbar, wahlweise im klassischen TV oder mit Sky Go auch unterwegs.

Außerdem können mit Sky Ticket (skyticket.de) auch alle Handballfans, die noch keine Sky Abonnenten sind, ohne lange Vertragsbindung bei allen Übertragungen der DKB Handball-Bundesliga und EHF Champions League live dabei sein. Über den flexiblen Streaming-Service sind alle Inhalte auf einer Vielzahl von Geräten wie unter anderem Laptops/PCs, Spielekonsolen, Tablets, Smartphones und Smart-TVs bzw. über den Sky Ticket TV Stick verfügbar.

Darüber sind die Live-Übertragungen auch in allen Sky Sportsbars verfügbar.

Die DKB Handball-Bundesliga live bei Sky:

Donnerstag:

18.30 Uhr: Die Sky Konferenz live auf Sky Sport 2 HD

18.30 Uhr: HSG Wetzlar - THW Kiel live auf Sky Sport 3 HD

18.30 Uhr: FRISCH AUF! Göppingen - HC Erlangen live auf Sky Sport 4 HD

18.30 Uhr: TVB 1898 Stuttgart - TSV GWD Minden live auf Sky Sport 5 HD

18.30 Uhr: SG BBM Bietigheim - TSV Hannover-Burgdorf live auf Sky Sport 6 HD

Samstag:

18.15 Uhr: VfL Gummersbach - TBV Lemgo Lippe live auf Sky Sport 1 D

20.15 Uhr: SC DHfK Leipzig - Bergischer HC live auf Sky Sport 1 HD

Sonntag:

12.00 Uhr: MT Melsungen - Rhein-Neckar Löwen live auf Sky Sport 2 HD

14.15 Uhr: THW Kiel - SG Flensburg-Handewitt live auf Sky Sport 2 HD

16.15 Uhr: SC Magdeburg - HSG Wetzlar live auf Sky Sport 2 HD

18.15 Uhr: Füchse Berlin - Die Eulen Ludwigshafen live auf Sky Sport 2 HD

