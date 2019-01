"Sky Cinema Awards": Zur Verleihung der Oscars 2019 zeigt Sky viele preisgekrönte Hits auf einem eigenen Sender

Der Pop-up Sender "Sky Cinema Awards" zeigt 57 oscarprämierte Hits. Darunter die großen Gewinner des letzten Jahres wie den vierfachen Gewinner "Shape of Water - Das Flüstern des Wassers" Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/33221 / Die Verwendung dieses Bildes ist für redaktionelle Zwecke... mehr Bild-Infos Download

- Pop-up-Sender "Sky Cinema Awards" von 15. bis 24. Februar mit 57 oscarprämierten Hits - Mit den großen Preisträgern der letztjährigen Academy Awards wie "Shape of Water - Das Flüstern des Wassers", "Blade Runner 2049", "Dunkirk" und "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri" - Einige der erfolgreichsten Oscar-Filme aller Zeiten wie "Der Herr der Ringe - Die Rückkehr des Königs", "Der englische Patient" und "Die Faust im Nacken" - Die Oscar-Hits auch auf Abruf und mit dem monatlich kündbaren Streamingdienst Sky Ticket

Unterföhring, 16. Januar 2019 - And the winner is: "Sky Cinema Awards"! Mit 57 Hits - ausgezeichnet mit insgesamt 145 Oscars - verkürzt der Pop-up-Sender die Zeit bis zur diesjährigen Verleihung der Academy Awards. Das Programm von 15. bis 24. Februar umfasst einige der größten Oscar-Gewinner aller Zeiten, etwa "Der englische Patient" oder "Der Herr der Ringe - Die Rückkehr des Königs". Außerdem werden exklusiv die großen Gewinner des letzten Jahres wie Christopher Nolans "Dunkirk", der Überraschungshit "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri" oder Guillermo del Toros vierfacher Oscar-Abräumer "Shape of Water - Das Flüstern des Wassers" gezeigt, der am 17. Februar auch seine TV-Premiere auf Sky Cinema feiert.

Exklusiv: Die Oscar-Hits von 2018

Die letztjährige Oscarverleihung wurde dominiert von Guillermo del Toros "Shape of Water - Das Flüstern des Wassers". Er bekam sagenhafte 13 Nominierungen. Nur drei Filme waren jemals öfter nominiert. Mit den Auszeichnungen als "Bester Film" und für die "Beste Regie" gewann er schließlich auch die beiden Königs-Kategorien. Außerdem gab's Oscars für die "Beste Filmmusik" und das "Beste Produktions-Design". Das außergewöhnliche Fantasy-Drama bildet am 24. Februar, dem Abend der diesjährigen Oscarverleihung, um 20.15 Uhr den Höhepunkt von "Sky Cinema Awards". Außerdem präsentiert der Sender an diesem Tag auch fast alle anderen großen Gewinner des vergangenen Jahres. Etwa das überwältigende Kriegsdrama "Dunkirk" (3 Oscars), den neuen Sci-Fi-Hit "Blade Runner 2049" (2 Oscars) und natürlich die beiden von grandiosen Darstellern getragenen Meisterwerke "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri" ("Beste Hauptdarstellerin": Frances McDormand, "Bester Nebendarsteller": Sam Rockwell) und "Die dunkelste Stunde" ("Bester Hauptdarsteller": Gary Oldman; plus "Bestes Make-Up und Beste Frisuren"). Außerdem Daniel Day-Lewis und "Das Boot"-Star Vicky Krieps in "Der seidene Faden" (Oscar für "Bestes Kostüm-Design") und das Schwulen-Drama "Call Me by Your Name" (Oscar für "Bestes adaptiertes Drehbuch"). Diese Filme laufen exklusiv nur auf Sky.

Preisträger aus sieben Jahrzehnten: Mit Marlon Brandos großem Oscar-Erfolg "Die Faust im Nacken" (1954, 8 Oscars), dem Epos "Lawrence von Arabien" (1962, 7 Oscars), Dustin Hoffmans starkem Auftritt in "Kramer gegen Kramer" (1978, 5 Oscars), Tom Cruise in "Geboren am 4. Juli" (1989, 2 Oscars), "Der englische Patient" 1996, 9 Oscars), der kompletten "Der Herr der Ringe"-Trilogie inklusive des Abräumers "Der Herr der Ringe - Die Rückkehr des Königs" (2004, 11 Oscars) und dem mitreißenden "Life of Pi: Schiffbruch mit Tiger" (2011, 4 Oscars) sind viele große Oscar-Gewinner aus den letzten sieben Jahrzehnten mit dabei. Außerdem gehören außergewöhnliche Erfolge wie "Twelve Years A Slave" (2013, 3 Oscars), "Whiplash" (2013, 3 Oscars) "Chicago" (2002, 6 Oscars) "Traffic - Macht des Kartells" (2000, 4 Oscars), "Shakespeare in Love" (1998, 7 Oscars) zum großen Aufgebot von "Sky Cinema Awards".

"Sky Cinema Awards" läuft von 15. bis einschließlich 24. Februar. Der Sender ersetzt in dieser Zeit Sky Cinema Emotion. Viele der Hits sind On Demand und mit dem Streamingdienst Sky Ticket abrufbar.

