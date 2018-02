Zverev, Nadal und Thiem jagen den Titel: das ATP-Turnier in Acapulco ab Montag live und exklusiv bei Sky

Unterföhring (ots) -

- Sky berichtet von Montag bis Sonntag insgesamt knapp 40 Stunden live aus Mexiko

- In Acapulco gehen sieben der Top Ten der Weltrangliste an den Start, darunter Alexander Zverev, Rafael Nadal und Dominic Thiem

- Sky überträgt auch 2018 insgesamt über 1000 Stunden live und exklusiv von der ATP World Tour

- Mit Sky Ticket tages-, wochen- oder monatsweise auch ohne lange Vertragsbindung bei allen Turnieren live dabei sein

- Tägliche Berichterstattung während des Turniers und das Highlight-Magazin aus Acapulco und Dubai am Montag danach um 21.30 Uhr frei empfangbar auf Sky Sport News HD

Ab Montag dürfen sich Tennisfans auf tägliche Live-Berichterstattung bei Sky freuen. Die Abierto Mexicano Telcal sind das dritte Turnier der ATP World Tour 500 in dieser Saison und warten in diesem Jahr mit einem Weltklasse-Teilnehmerfeld auf.

Sieben Spieler der Top Ten der Weltrangliste sind in Acapulco mit von der Partie, darunter Alexander Zverev, Rafael Nadal, Dominic Thiem und Marin Cilic. Zu den weiteren Teilnehmer gehören unter anderem Titelverteidiger Sam Querrey, Rekordsieger David Ferrer und Mischa Zverev. Sky berichtet ab Montag täglich aus Acapulco, insgesamt knapp 40 Stunden live und exklusiv. Als Kommentatoren sind Stefan Hempel, der auch das das Finale kommentieren wird, sowie Philipp Langosz im Einsatz.

Das Hartplatz-Turnier in Mexiko ist zugleich der letzte Härtetest, bevor in den kommenden Wochen in Indian Wells und Miami die ersten beiden Masters-Turniere der Saison auf dem Plan stehen. Die beiden US-Turniere überträgt Sky ebenfalls live und exklusiv.

Das Beste von der ATP World Tour live nur bei Sky

Auch 2018 berichtet Sky insgesamt über 1000 Stunden von den größten Turnieren der ATP World Tour live und exklusiv im deutschen und österreichischen Fernsehen. Neben den ATP World Tour Finals in London überträgt Sky auch alle neun Turniere der ATP World Tour Masters 1000 sowie die meisten Turniere der ATP World Tour 500 live. Zusätzlich zur regelmäßigen Live -Berichterstattung von der Tour wird Sky im Juli knapp 350 Stunden live und exklusiv vom Grand Slam Turnier in Wimbledon berichten.

Mit den Supersport Tickets flexibel auch ohne lange Vertragsbindung live dabei

Mit Sky Ticket (skyticket.de) können auch alle Tennisfans, die noch keine Sky Kunden sind, mit flexiblen Tages-, Wochen- und Monatstickets ohne Vertragsbindung bereits ab 9,99 EUR live dabei sein. Über das Internet bietet Sky Ticket alle Inhalte auf einer Vielzahl an Geräten wie Smart-TVs, Spielekonsolen, Tablets, Smartphones und weiteren Streaming-Geräten.

Neben den Tennis-Übertragungen sind bei Bestellung des Sky Tickets auch alle weiteren Inhalte des Sky Sport Pakets und des Sky Fußball-Bundesliga Pakets im entsprechenden Zeitraum verfügbar. Ausführliche Informationen sind unter skyticket.de verfügbar.

Regelmäßige Highlights frei empfangbar auf Sky Sport News HD

Auch Sky Sport News HD berichtet ausführlich von der ATP World Tour. Neben täglichen Highlights der Turniere zeigt Deutschlands erster und einziger 24-Stunden-Sportnachrichtensender künftig auch ein einstündiges Magazin mit der Zusammenfassung des vorangegangen Turniers. Die Höhepunkte aus Acapulco und dem parallel stattfindenden Turnier in Dubai sind am Montag, 5. März ab 21.30 Uhr zu sehen. Ausführliche Informationen zum Empfang von Sky Sport News HD im Free-TV sind unter sky.de/skysportnewshd abrufbar.

Die Abierto Mexicano Telcal in Acapulco live bei Sky und Sky Go sowie ohne lange Vertragsbindung mit Sky Ticket und in zahlreichen Sky Sportsbars:

Montag/Dienstag, 26./27.2., ab 23.00 Uhr auf Sky Sport 1 HD

Dienstag/Mittwoch, 27./28.2., ab 23.00 Uhr auf Sky Sport 1 HD

Mittwoch/Donnerstag, 28.2./1.3., ab 23.00 Uhr auf Sky Sport 1 HD

Donnerstag/Freitag, 1./2.3., ab 23.00 Uhr auf Sky Sport 1 HD

Freitag/Samstag, 3./4.3., die Halbfinals um 1.00 Uhr und 5.00 Uhr auf Sky Sport 1 HD

Samstag/Sonntag, 4./5.3., das Finale ab 4.00 Uhr auf Sky Sport 1 HD

Montag, 5.3., ab 21.30 Uhr: Die Highlights aus Acapulco und Dubai auf Sky Sport News HD

