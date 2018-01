Sky zeigt ab März die dritte Staffel der Mafiaserie "Gomorrha - Die Serie"

Salvatore Esposito und Marco D'Amore Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/33221 / Die Verwendung dieses Bildes ist für redaktionelle Zwecke honorarfrei. Veröffentlichung bitte unter Quellenangabe: "obs/Sky Deutschland/Gianni Fiorito" Bild-Infos Download

- 12 neue Episoden ab 6. März auf Sky Atlantic HD - Staffeln eins und zwei auf Sky Box Sets über Sky Ticket, Sky Go und Sky On Demand abrufbar - Basierend auf dem Tatsachenroman von Roberto Saviano - TNT Film, empfangbar über Sky, präsentiert Sonderprogrammierung "Der Mafia-Montag" am 5. März

Die Zeichen stehen auf Umbruch in Neapel. Don Pietro ist tot. Spitzt sich nun der Machtkampf zwischen dessen Sohn Genny und Pietros Mörder Ciro zu oder müssen sich die beiden gegen neue und alte Gegner verbünden? Staffel drei der hochgelobten Mafiaserie "Gomorrha - Die Serie" startet am 6. März exklusiv auf Sky. Die zwölf neuen Episoden sind immer dienstags um 20.15 Uhr in Doppelfolgen auf Sky Atlantic HD zu sehen sowie parallel über Sky Ticket, Sky Go und Sky On Demand abrufbar. Die beiden vorherigen Staffeln sind auf Sky Box Sets verfügbar. Anlässlich des Staffelstarts präsentiert TNT Film, empfangbar über Sky, am 5. März ab 11.25 Uhr eine Sonderprogrammierung mit einer Reihe der bekanntesten Genre-Filme nonstop.

Marcus Ammon, Senior Vice President Film und Entertainment bei Sky: "Die Mafiaserie 'Gomorrha' ist die bislang erfolgreichste Dramaserie von Sky Italia und bricht in ihrer Heimat seit der Ausstrahlung der ersten Staffel 2014 regelmäßig Quotenrekorde. Auch in Deutschland hat die Serie eine treue Fangemeinde gefunden", sagt Ammon. "Zu Beginn der dritten Staffel stehen Ciro und Genny, die verbliebenen Hauptcharaktere von 'Gomorrha', vor einem Scheideweg und müssen sich sowohl ihrer Vergangenheit als auch neuen brutalen Herausforderungen stellen."

Über "Gomorrha - Die Serie":

Pietro Savastano (Fortunato Cerlino) ist tot - ermordet von seinem einst engsten Vertrauten Ciro (Marco D'Amore). Der "Unsterbliche", wie er in Camorra-Kreisen genannt wird, ist angeschlagen. An ihm nagt das Wissen von den blutigen Taten, die seine Gegner - und er selbst - an seinen Liebsten verübt haben. Ciro hat seinen Kampfeswillen verloren, in Secondigliano kann er nicht bleiben und begibt sich auf die Flucht. Genny (Salvatore Esposito), der Sohn von Don Pietro, muss neben seinem eigenen Business in Rom auch die Führung in Nord-Neapel übernehmen. Doch er kann seiner eigenen Familie nicht trauen und Secondigliano ist nicht mehr der größte Drogenumschlagplatz wie in der Vergangenheit. Nach Jahren der tödlichen Auseinandersetzungen zwischen den Gangs hat die Polizei die Gegend fest im Griff und der Umsatz des Drogenhandels ging zurück. Genny muss neue Geschäfte sowie neue Allianzen in Neapels Zentrum schaffen und sucht den Kontakt zu Enzo Villa (Arturo Muselli), dem Mitglied einer jungen wilden Drogengang und Nachkomme eines Camorra-Gründers, der einst wegen Verrats verstoßen wurde. Enzo sieht sich - ebenso wie Genny - als rechtmäßiger Besitzer Secondiglianos und ist mehr als willig mit Genny gemeinsame Sache zu machen. Aber auch der Machthunger von Malammore (Fabio De Caro) und Scianel (Cristina Donadio) scheint noch lange nicht gestillt. Sie alle bringen sich in Stellung - für eine gnadenlose Schlacht, die über die Zukunft der Camorra entscheiden wird.

Die dritte Staffel von "Gomorrha - Die Serie" steht ganz im Zeichen der Veränderung. Die Geschichte der Charaktere und ihre Dynamik sind nach zwei Staffeln zu einem Ende gekommen: Der Clan-Anführer Pietro ist tot, Ciro hat seinen Kampf und seine Familie verloren und Genny, frisch gebackener Vater eines Sohnes, steht scheinbar als Anführer seines Reiches da. Ihre Erfahrungen und Verluste haben sie auf den Weg ins Erwachsensein getrieben, die gleichermaßen der Dämmerung einer schwächer werdenden Ära gleichkommt. Die Zeiten haben sich geändert und mit ihnen auch der Schauplatz der Serie. Von den verlotterten Betonbauten Scampias verlagert sich der Schauplatz in das historische Zentrum Neapels mit seinen verwinkelten Gassen und prächtigen Palazzos und Kirchen. Eine Gruppe neuer Charaktere, aufstrebende, tätowierte junge Männer mit langen Bärten, bringen einen wilden und frischen Wind in die Storyline und setzen einen Kontrapunkt zur Trauer und Düsternis von Ciro und Genny, deren Innenleben mehr und mehr in den Fokus der Serie gesetzt wird.

Facts:

Originaltitel: "Gomorrah - la serie", Dramaserie, I 2018, 3. Staffel, 12 Episoden à ca. 60 Min., Drehbuch: Stefano Bises, Leonardo Fasoli, Ludovica Rampoldi, Maddalena Ravagli. Regie: Claudio Cupellini, Francesca Comencini. Darsteller: Marco D'Amore, Salvatore Esposito, Marco Palvetti, Cristiana Dell'Anna, Cristina Donadio, Arturo Muselli.

Ausstrahlungstermine:

Ab 6. März 2018, immer dienstags um 20.15 Uhr in Doppelfolgen auf Sky Atlantic HD sowie parallel abrufbar über Sky Ticket, Sky Go und Sky On Demand. Staffeln eins und zwei über Sky Box Sets abrufbar.

Sonderprogrammierung "Der Mafia-Montag": Anlässlich des Staffelstarts von "Gomorrha - Die Serie" greift der Sender TNT Film, empfangbar über Sky, in seine Schatzkiste und präsentiert am Montag, 5. März 2018 ab 11.25 Uhr ein Reihe berühmter Mafia-Filme: "American Gangster" (USA 2007, von Ridley Scott, mit Denzel Washington, Russell Crow), um 14.00 Uhr "Good Fellas - Drei Jahrzehnte in der Mafia" (USA 1990, von Martin Scorsese, mit Robert De Niro, Ray Liotta, Joe Pesci), um 16.25 Uhr "Es war einmal in Amerika" (USA 1984, von Sergio Leone, mit Robert De Niro, James Woods), um 20.15 Uhr "Departed - Unter Feinden" (USA/HK 2006, von Martin Scorsese, mit Leonardo DiCaprio, Matt Damon) und um 22.45 Uhr "Road to Perdition" (USA 2001, von Sam Mendes, mit Tom Hanks, Paul Newman, Jude Law).

Über Sky Atlantic HD:

Sky Atlantic HD zeigt die herausragenden Programme von HBO, dem erfolgreichsten US-Premiumsender. Neben bei Kritikern und Zuschauern gleichermaßen beliebten Serien wie "Die Sopranos", "Six Feet Under - Gestorben wird immer" und "The Wire" gibt es exklusive TV-Premieren der neuesten HBO-Produktionen wie "Westworld" und "Game of Thrones - Das Lied von Eis und Feuer" zu sehen. Darüber hinaus präsentiert Sky Atlantic HD außergewöhnliche Serien von Showtime, wie z.B. "Billions" oder "Twin Peaks", sowie ausgewählte Produktionen wie "The People v. O.J. Simpson: American Crime Story" und "House of Cards". Alle Serien sind sowohl in Deutsch als auch in englischer Originalfassung verfügbar. Darüber hinaus werden ausgewählte Inhalte plattformunabhängig und auf Abruf über Sky On Demand, Sky Go und Sky Ticket bereitgestellt und können somit völlig flexibel abgerufen werden. Sky Ticket ist als eigenständiger Service - mit monatlicher Laufzeit - der flexible Weg zu Premium-Inhalten von Sky.

Diese Mitteilung ist im Internet unter www.info.sky.de abrufbar. Weitere Informationen finden Sie zudem unter www.sky.de/gomorrha3 sowie auf der Facebookseite https://www.facebook.com/SkySerienDE/.

Über Sky Deutschland:

Mit über 5 Millionen Kunden und einem Jahresumsatz von über 2 Milliarden Euro gehört Sky in Deutschland und Österreich zu den führenden Entertainment-Unternehmen. Das Programmangebot besteht aus Live-Sport, Spielfilmen, Serien, Kinderprogrammen und Dokumentationen. Sky Deutschland mit Hauptsitz in Unterföhring bei München ist Teil von Europas führender Unterhaltungsgruppe Sky plc. Über 22 Millionen Kunden in sieben Ländern sehen die exklusiven Programme von Sky, wann immer und wo immer sie wollen (Stand: September 2017).

