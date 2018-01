Helene Fischer und Lukas Podolski verzaubert: "Farid - Magic unplugged" am 8. Januar exklusiv auf Sky 1

1 weiterer Medieninhalt

Unterföhring (ots) -

- Unglaubliche Illusionen von Magier Farid vor den Augen der größten deutschen Stars und ahnungslosen Menschen - In den ersten beiden Episoden mit dabei: Schlager-Queen Helene Fischer und Weltmeister Lukas Podolski - "Farid - Magic unplugged" ab Montag, 8. Januar in Doppelfolgen exklusiv auf Sky 1, Sky Go, Sky On Demand und Sky Ticket

Unterföhring, 2. Januar 2018 - Die zauberhafte Reise von Magier Farid beginnt: Ab Montag verzaubert der Illusionist in der eigenproduzierten Magie-Show auf Sky 1 nicht nur große Stars aus der Musik-, Entertainment- und Sportwelt, sondern auch ganz normale Leute. In der ersten Episode trifft Farid am Montag, 8. Januar um 20.15 Uhr niemand Geringeres als Schlagersängerin Helene Fischer kurz vor einer Liveshow in ihrer Garderobe. Dort verblüfft er sie zuerst mit einem modernen Kartentrick inklusive sexy Twist. Anschließend macht er sie restlos sprachlos und verblüfft die Schlager-Queen mit einer eigens für sie kreierten Illusion rund um ihr aktuelles CD-Cover. "Dieser Trick ist so eine tolle Idee. Ich bin total fasziniert", so Helene Fischer im Anschluss über die Illusion. Actiongeladener wird es dann mit WM Held und 1. FC Köln-Legende Lukas Podolski: in einem PS-starken Boliden soll er bei Tempo 100 nur durch Kraft seiner Gedanken den blinden Farid durch einen Hindernisparcours manövrieren. "Mein Puls ging richtig hoch. Am Anfang war ich noch cool, aber dann hat Farid nochmal Gas gegeben. Ihr seid echt alle verrückt", so Podolski nach der wilden Fahrt. Außerdem verzaubert Farid in einem Barbershop mit scharfen Klingen die erstaunten Kunden und am Flughafen ahnungslose Passagiere. In den nächsten Episoden mit dabei: Sängerin Yvonne Catterfeld, die Musiker Cro, Chima und Tim Bendzko sowie Ex-Nationalspieler Kevin Kurányi und der ehemalige Box-Weltmeister Arthur Abraham.

Die insgesamt acht Folgen plus einer "Best-of"-Folge von "Farid - Magic unplugged" sind ab 8. Januar immer montags um 20.15 Uhr in Doppelfolgen auf Sky 1 zu sehen sowie über Sky On Demand, Sky Go und Sky Ticket abrufbar.

Originaltitel: "Farid - Magic unplugged", Zaubershow, acht Episoden als Doppelfolgen je ca. 30 Minuten und eine "Best-of"-Show mit ca. 50 Minuten, D 2017. Produziert wird "Farid - Magic unplugged" von Endemol Shine Germany.

