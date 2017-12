Handball satt rund um Weihnachten: zwei Spieltage der DKB Handball-Bundesliga am Donnerstag sowie am 26. und 27. Dezember live nur bei Sky

Unterföhring (ots) -

- Am Donnerstag überträgt Sky alle neun Partien des 18. Spieltags der DKB Handball-Bundesliga live und exklusiv, darunter das Spitzenspiel Rhein-Neckar Löwen - Flensburg Handewitt

- Am 26. und 27. Dezember findet der 19. Spieltag statt, den Sky ebenfalls komplett live überträgt

- Sämtliche Partien wahlweise als Einzelspiele oder in insgesamt fünf Konferenzen live

- Mit Sky Ticket tages-, wochen- oder monatsweise auch ohne lange Vertragsbindung bei allen Spielen live dabei sein

Unterföhring, 20. Dezember 2017 - Die Weihnachtsbescherung steht kurz bevor, doch wenn es am Donnerstagabend zum Spitzenspiel zwischen den Rhein-Neckar Löwen und der SG Flensburg-Handewitt kommt, werden beide Teams nichts zu verschenken haben. Nachdem der neue Tabellenführer aus Mannheim zuletzt die Berliner Füchse zu Gast hatte und diese von der Tabellenspitze stieß, folgt nun die auf Platz zwei rangierende SG Flensburg. Karsten Petrzika kommentiert das Topspiel, ihm zur Seite steht Sky Experte Martin Schwalb.

Sowohl die Partien um 18.00 Uhr als auch die Spiele um 20.15 Uhr werden einzeln sowie in der Konferenz angeboten, durch die Gregor Teicher führt.

Moderiert wird der 18. Spieltag von Christina Rann und Experte Heiner Brand.

Der 19. Spieltag am 26. und 27.12. mit Füchse Berlin - SC Magdeburg und Flensburg gegen Hannover

Der 19. Spieltag wird am 2. Weihnachtstag sowie tags darauf am Mittwoch, 27. Dezember ausgetragen. Moderator Jens Westen und Experte Stefan Kretzschmar sind ab 14.30 Uhr live vor Ort, wenn die Füchse Berlin den SC Magdeburg empfangen. Karsten Petrzika und Experte Henning Fritz kommentieren das Derby.

Um 17.00 Uhr kommt es dann zum Verfolgerduell zwischen der SG Flensburg-Handewitt und der TSV Hannover-Burgdorf. Neben den Einzelspielen bietet Sky sowohl zur frühen als auch zur späten Anwurfzeit zusätzlich jeweils eine Konferenz an.

Am Mittwoch trifft dann Kiel auf Lübbecke, Leipzig gastiert in Erlangen und im Topspiel stehen sich Göppingen und Hüttenberg gegenüber. Auch diese Spiele kann der Handballfan bei Sky wahlweise einzeln oder in der Konferenz verfolgen. Christina Rann und Heiner Brand sind vor Ort.

Highlights der DKB Handball-Bundesliga an beiden Spieltagen frei empfangbar auf Sky Sport News HD

Komplettiert und zusammengefasst wird der 18. Spieltag der DKB Handball-Bundesliga am Donnerstagabend für jedermann frei empfangbar auf Sky Sport News HD um 22:30 Uhr, sowie der 19. Spieltag am Mittwoch, 27. Dezember ab 22:15 Uhr. Das HBL-Magazin informiert Handballfans über alles Wissenswerte der zurückliegenden Begegnungen.

Mit den Supersport Tickets flexibel auch ohne lange Vertragsbindung live dabei

Mit Sky Ticket (skyticket.de) können auch alle Handballfans, die keine Sky Kunden sind, mit flexiblen Tages-, Wochen- und Monatstickets ohne lange Vertragsbindung live dabei sein. Über das Internet bietet Sky Ticket alle Inhalte auf einer Vielzahl an Geräten wie Smart-TVs, Spielekonsolen, Tablets, Smartphones und weiteren Streaming-Geräten. Ausführliche Informationen sind unter skyticket.de verfügbar.

Die DKB Handball-Bundesliga am Donnerstag, Samstag und Sonntag bei Sky und Sky Go sowie ohne lange Vertragsbindung mit Sky Ticket und in zahlreichen Sky Sportsbars:

Donnerstag:

18.00 Uhr: Vorberichte und Sky Konferenz live auf Sky Sport 1 HD

18.00 Uhr: Die Eulen Ludwigshafen - SC Magdeburg live auf Sky Sport 2 HD

18.00 Uhr HSG Wetzlar - VfL Gummersbach live auf Sky Sport 3 HD

18.00 Uhr: TSV Hannover-Burgdorf - TBV Lemgo live auf Sky Sport 4 HD

18.00 Uhr: MT Melsungen - TVB 1898 Stuttgart live auf Sky Sport 5 HD

18.00 Uhr: TuS N-Lübbecke - GWD Minden live auf Sky Sport 6 HD

20.15 Uhr: Sky Konferenz live auf Sky Sport 1 HD

20.15 Uhr: Rhein-Neckar Löwen - SG Flensburg-Handewitt live auf Sky Sport 2 HD

20.15 Uhr FRISCH AUF! Göppingen - THW Kiel live auf Sky Sport 3 HD

20.15 Uhr: HC Erlangen - Füchse Berlin live auf Sky Sport 4 HD

20.15 Uhr: TV Hüttenberg - SC DHfK Leipzig live auf Sky Sport 5 HD

22.30 Uhr: HBL-Magazin auf Sky Sport News HD

Dienstag, 26.12.:

14.30 Uhr: Vorberichte und Sky Konferenz live auf Sky Sport 1 HD

14.30 Uhr: Füchse Berlin - SC Magdeburg live auf Sky Sport 2 HD

14.30 Uhr: GWD Minden - HSG Wetzlar live auf Sky Sport 3 HD

14.30 Uhr: TBV Lemgo - Die Eulen Ludwigshafen live auf Sky Sport 4 HD

16:45 Uhr Sky Konferenz live auf Sky Sport 1 HD

16:45 Uhr SG Flensburg-Handewitt - TSV Hannover-Burgdorf live auf Sky Sport 2 HD

16:45 Uhr VfL Gummersbach - MT Melsungen live auf Sky Sport 3 HD

Mittwoch, 27.12.:

18.30 Uhr: Vorberichte und Sky Konferenz live auf Sky Sport 1 HD

12.00 Uhr: FRISCH AUF! Göppingen - TV Hüttenberg auf Sky Sport 2 HD

12.00 Uhr: THW Kiel - TuS N-Lübbecke auf Sky Sport 3 HD

12.00 Uhr: HC Erlangen - SC DHfK Leipzig auf Sky Sport 4 HD

14.30 Uhr SC DHfK Leipzig - VfL Gummersbach live auf Sky Sport 1 HD

22.15 Uhr: HBL-Magazin auf Sky Sport News HD

