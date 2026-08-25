PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Storys
Folgen
Keine Story von ZDB Zentralverband Dt. Baugewerbe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

ZDB Zentralverband Dt. Baugewerbe

Bauhauptgewerbe: Auftragslage stabilisiert sich

Berlin (ots)

Die Betriebe des Bauhauptgewerbes mit 20 und mehr Beschäftigten haben laut Statistischem Bundesamt den Juni sowohl beim Umsatz als auch beim Auftragseingang deutlich im Plus abgeschlossen - nach einem sehr volatilen Jahresverlauf. Der Branchenumsatz wuchs real um 6,6 Prozent (nominal +11,5 Prozent) gegenüber dem Vorjahresmonat. Der Auftragseingang stieg real um 6 Prozent (nominal +20,8 Prozent).

Für das erste Halbjahr bedeutet das ein Umsatzplus von nominal 2,8 Prozent. Der Auftragseingang lag 5,6 Prozent über dem Vorjahreszeitraum.

Dazu Felix Pakleppa, Hauptgeschäftsführer Zentralverband Deutsches Baugewerbe:

"Der Juni war ein guter Monat für die Bauwirtschaft. Erfreulich ist vor allem der kräftige Anstieg im Straßenbau und im öffentlichen Bau. Aber nach einem schwankenden ersten Halbjahr wäre es verfrüht, jetzt schon von einer Bauwende zu sprechen.

Ein kräftiges Plus sehen die Betriebe in ihren Auftragsbüchern bisher nicht. Das Infrastruktur-Sondervermögen ist bislang kaum in der Fläche angekommen. Genau deshalb ist entscheidend, dass die Vergaben jetzt nicht wieder abreißen und die Kommunen tatsächlich ausschreiben können.

Auch im Wohnungsbau gibt es positive Signale, nachdem der Auftragseingang im Mai wieder eingebrochen war. Daran sehen wir, wie fragil der vermeintliche Aufschwung ist. Im ersten Halbjahr lag der Umsatz weiterhin unter dem Vorjahresniveau, und das ifo-Institut meldet zuletzt sogar wieder mehr stornierte Bauvorhaben. Was privaten Bauherren und Investoren fehlt, ist Planbarkeit - bei der Förderung ebenso wie bei den Baukosten."

Einzelne Bausparten

Getragen wird das Auftragsplus im Juni vor allem vom Tiefbau, dort legte der Auftragseingang nominal um 27,1 Prozent zu. Aber auch im Hochbau gab es ein Plus von 13,8 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat. Im öffentlichen Bau stiegen die Aufträge um 15,7 Prozent, im Straßenbau um 22,1 Prozent. Ein Teil davon dürfte auf mehrere Großprojekte zurückgehen. Eine breite Investitionswende im öffentlichen Bau ist trotz des Anstiegs noch nicht zu erkennen, an der Basis kommen die Mittel aus dem Infrastruktur-Sondervermögen bislang kaum an.

Im Wohnungsbau lagen Umsatz (nominal +8,9 Prozent) und Auftragseingang (nominal +14,3 Prozent) über dem Vorjahr - nach einem schwachen Mai, in dem der Auftragseingang noch mal eingebrochen war.

Kumuliert bis Juni bleibt der Wohnungsbau-Umsatz mit minus 0,7 Prozent unter dem Vorjahreszeitraum.

Pressekontakt:

Iris Rabe
Leiterin Abteilung Kommunikation und Presse
Zentralverband Deutsches Baugewerbe
Kronenstr. 55-58
10117 Berlin
Telefon 030-20314-409, Fax 030-20314-420
eMail rabe@zdb.de

Original-Content von: ZDB Zentralverband Dt. Baugewerbe, übermittelt durch news aktuell

Alle Storys
Folgen
Keine Story von ZDB Zentralverband Dt. Baugewerbe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Story
Themen in dieser Story
Weitere Storys: ZDB Zentralverband Dt. Baugewerbe
Weitere Storys: ZDB Zentralverband Dt. Baugewerbe
Alle Storys Alle
  • 18.08.2026 – 08:44

    Baugenehmigungen weiter im Plus - Handlungsdruck bleibt hoch

    Berlin (ots) - Die heute vom Statistischen Bundesamt veröffentlichten Zahlen für die Baugenehmigungen im Juni 2026 im Bauhauptgewerbe für die Betriebe mit 20 und mehr Beschäftigten kommentiert Felix Pakleppa, Hauptgeschäftsführer Zentralverband Deutsches Baugewerbe: "Der Wohnungsbau zeigt erste Anzeichen einer leichten Erholung. Von einer Trendwende sind wir aber noch weit entfernt. Im Juni wurden 21.600 Wohnungen ...

    mehr
  • 05.08.2026 – 15:33

    Macherfestival 2026: Nationalteam Baugewerbe geht wieder an den Start

    Berlin (ots) - Nach dem gefeierten Debüt im vergangenen Jahr setzen der Zentralverband Deutsches Baugewerbe (ZDB) und die YouTube-Creator Real Life Guys ihre Partnerschaft fort und holen den Bau-Nachwuchs zurück auf Deutschlands größte DIY-Bühne. Vom 6. bis 9. August 2026 verwandelt sich das Industriedenkmal Ferropolis bei Leipzig wieder in ein Freilichtlabor für ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren