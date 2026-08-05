ZDB Zentralverband Dt. Baugewerbe

Macherfestival 2026: Nationalteam Baugewerbe geht wieder an den Start

Berlin (ots)

Nach dem gefeierten Debüt im vergangenen Jahr setzen der Zentralverband Deutsches Baugewerbe (ZDB) und die YouTube-Creator Real Life Guys ihre Partnerschaft fort und holen den Bau-Nachwuchs zurück auf Deutschlands größte DIY-Bühne.

Vom 6. bis 9. August 2026 verwandelt sich das Industriedenkmal Ferropolis bei Leipzig wieder in ein Freilichtlabor für alle, die selbst bauen wollen: über 400 Werkbänke, spektakuläre Eigenbau-Projekte, Live-Musik und Action-Zonen. Mittendrin: das Nationalteam Deutsches Baugewerbe. Von der Seifenkiste bis zum Mega-Fliesenbild und dem gemauerten Festival-Logo zeigen die jungen Profi-Handwerker ihr Können.

Die Real Life Guys sind bekannt für spektakuläre Eigenbau-Projekte wie U-Boote aus Badewannen oder selbstkonstruierte Fluggeräte und erreichen allein auf YouTube fast zwei Millionen Abonnenten. Mit ihrem DIY-Ansatz sprechen sie gezielt eine junge Zielgruppe an.

Mehr als nur ein Gastauftritt

Der ZDB und die Real Life Guys hatten im Sommer 2025 eine strategische Partnerschaft geschlossen, um Fachkräfte von morgen für das Baugewerbe zu begeistern. Das Nationalteam Deutsches Baugewerbe vereint dabei die besten Nachwuchstalente der Branche: junge Handwerkerinnen und Handwerker, die zeigen, dass eine Ausbildung am Bau erst der Anfang sein kann. Selbst die Teilnahme an Europa- und Weltmeisterschaften ist möglich.

Daniel, Mitglied der Real Life Guys: "Letztes Jahr haben wir gesehen, wie viel Begeisterung entsteht, wenn junge Menschen selbst in Werkzeugkiste greifen und bauen. Genau das wollen wir 2026 wieder auf die Bühne bringen. Gemeinsam mit dem Nationalteam zeigen wir, wie aus dem Antrieb, selbst was zu bauen, eine richtige Karriere werden kann."

Felix Pakleppa, Hauptgeschäftsführer Zentralverband Deutsches Baugewerbe: "Der Erfolg des vergangenen Jahres bestätigt: Mit dieser Partnerschaft haben wir genau den richtigen Weg eingeschlagen. In der riesigen DIY-Werkstatt des Macherfestivals tüfteln und werkeln tausende begeisterte Kinder und Eltern. Hier springt der Funke fürs Handwerk über und vielleicht entsteht genau dort die Entscheidung für eine Ausbildung. Das ist das Ziel unserer Kooperation."

Weitere Informationen:

The Real Life Guys auf Youtube: https://www.youtube.com/@TheRealLifeGuys

Nationalteam Baugewerbe https://www.nationalteam-baugewerbe.de/

Macher Festival 2026 https://www.macherfestival.io/

Original-Content von: ZDB Zentralverband Dt. Baugewerbe, übermittelt durch news aktuell