Mit intelligenter Steuerung von Solaranlage, Speicher &. Co. jedes Jahr fast 1.000 Euro sparen

Jährliche Einsparung im Drei-Personen-Haushalt bis zu 970 Euro und im Vier-Personen-Haushalt bis zu 990 Euro durch Boni für Energielösungen, Eigenverbrauchsoptimierung und reduzierte Netzentgelte[1]

Intelligente und automatische Steuerung von Stromflüssen dank E.ON Home Energiemanager und App

Aktiver Beitrag zur Energiewende ohne Risiko bei voller Kontrolle und vollem Komfort - jederzeit modular erweiterbar

Das Energiesystem entlasten und ohne Komforteinbußen im Alltag bis zu 990 Euro in einem Jahr sparen? Das ermöglicht E.ON Kundinnen und Kunden, die über Energielösungen wie beispielsweise ein E-Auto mit Wallbox, Wärmepumpe oder eine Solaranlage mit Heimspeicher verfügen. Der modulare Service E.ON Home Comfort kombiniert einen E.ON Stromtarif[2] mit dem E.ON Home Energiemanager, um Stromflüsse im Haushalt zu optimieren und sogenannte Flexibilitäten zu nutzen. Darunter versteht man das gezielte Verschieben von Energieverbräuchen, etwa das Laden des E-Autos bei geringer Stromnachfrage oder den gezielten Einsatz des Batteriespeichers. "Das bringt spürbare finanzielle Vorteile für Kundinnen und Kunden - ohne dass sie ihren Alltag verändern müssen. Sie beziehen ihren Strom weiterhin verlässlich zu festen Kilowattstundenpreisen, während die Optimierung ihrer Energielösungen automatisch im Hintergrund erfolgt. Unser neues Angebot macht es damit einer breiten Kundengruppe besonders leicht, mit ihren Flexibilitäten Geld zu sparen. Als erstes Angebot dieser Art in Deutschland wird es zudem helfen, bislang ungenutzte Flex-Potenziale im Sinne der Energiewende zu nutzen", erklärt Martin Endress, Chief Commercial Officer (CCO) in der Geschäftsführung von E.ON Deutschland.

Add-on statt gesonderter Tarif

E.ON Home Comfort ist bewusst kein gesonderter Energietarif, sondern ein modular aufgebauter Service, der einen E.ON Stromtarif ergänzt. Mit dem E.ON Home Energiemanager werden die kompatible Wallbox, Wärmepumpe oder Photovoltaikanlage mit Speicher intelligent miteinander verknüpft. Auf diese Weise ist das System in der Lage, Energieflüsse im Haushalt zu analysieren, Optimierungspotenziale zu erkennen und automatisch entsprechend darauf zu reagieren. Die Nutzung von Strom erfolgt somit flexibel und bevorzugt dann, wenn es für das Energiesystem vorteilhaft ist. Beispielsweise wird das E-Auto nachts geladen, die Wärmepumpe läuft bevorzugt bei geringerer Auslastung des Energiesystems, und zwar ohne dass die Raumtemperatur sinkt, und Solarstrom wird zur optimalen Zeit gespeichert. Über die E.ON Home App behalten Kundinnen und Kunden von E.ON Home Comfort jederzeit den Überblick und können ihre heimischen Energieflüsse auf Wunsch auch selbst steuern.

Flexibilität zahlt sich aus: Mit E.ON Home Comfort bis zu 990 Euro jährlich sparen[1]

Bis zu 990 Euro lassen sich im Vier-Personen-Haushalt und bis zu 970 Euro im Drei-Personen-Haushalt mit E.ON Home Comfort sparen - durch Boni für Energielösungen, Solarstrom-Eigenverbrauchsoptimierung und reduzierte Netzentgelte: Für jede kompatible Energielösung, die mit dem E.ON Home Energiemanager verknüpft ist und verbrauchsoptimiert wird, gibt es entsprechende Boni mit E.ON Home Comfort.[3] Die gesammelten Boni werden in der Jahresrechnung mit den Stromkosten verrechnet. Ist im Haushalt eine Solaranlage vorhanden, maximiert E.ON Home Comfort den Eigenverbrauch von Solarstrom, sodass möglichst wenig Energie aus dem Netz bezogen werden muss. Auf diese Weise entsteht ein Einsparpotenzial von bis zu 380 Euro jährlich im Vier-Personen-Haushalt bzw. bis zu 360 Euro im Drei-Personen-Haushalt1. Zusätzlich genutzt werden kann eine pauschale Reduktion der Netzentgelte von weiteren bis zu 190 Euro pro Jahr, wenn die Energielösungen gemäß §14a EnWG angeschlossen und damit für den Netzbetreiber steuerbar sind. Kundinnen und Kunden, die sich beim Abschluss von E.ON Home Comfort zudem für einen passenden neuen E.ON Stromtarif entscheiden, können zusätzlich zu den genannten Boni auch noch von einem einmaligen Neukundenbonus profitieren.

Modularer Aufbau: Individuell plan- und jederzeit erweiterbar

Der Service passt sich dabei flexibel an die Bedürfnisse des Haushalts an. Neue, passende Energielösungen können im Laufe der Zeit auf Wunsch ergänzt werden - und mit jeder Erweiterung steigen auch die Boni.[4] Im Gegensatz zu dynamischen Tarifen, deren Arbeitspreis pro Kilowattstunde unmittelbar an die aktuelle Entwicklung an der Strombörse gekoppelt ist, können Kundinnen und Kunden bei E.ON Home Comfort einen Tarif mit verlässlichen Kilowattstundenpreisen nutzen und sind so nicht direkt den Schwankungen der Strombörse ausgesetzt. Der Verbrauch wird zu den vertraglich vereinbarten Konditionen des E.ON Stromtarifes mit festem Grund- und Arbeitspreis abgerechnet.

E.ON Home Comfort ist jetzt deutschlandweit verfügbar. Weiterführende Informationen und Wissenswertes finden Interessierte online unter: https://www.eon.de/de/pk/service/eon-home.html

Über E.ON Energie Deutschland: Die E.ON Energie Deutschland GmbH ist ein bundesweit führendes Energieunternehmen und Dachgesellschaft des E.ON Vertriebs in Deutschland. Rund 6.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sorgen für die Versorgung mit Strom und Erdgas zu fairen Preisen - mit einem mehrfach ausgezeichneten Kundenservice. Unsere innovativen flexiblen Tarife ermöglichen es Kundinnen und Kunden einfach von der Energiewende zu profitieren. Mit unseren Energielösungen zu Photovoltaik und Energiespeichern, Wärmepumpen, Elektromobilität, Energiechecks und Effizienzmaßnahmen sind wir der Anbieter für eine zunehmend dezentrale, ökologische und digitale Energiewelt. Die Vertriebsgruppe, zu der die E.ON Energie Dialog GmbH, die E WIE EINFACH GmbH, die eprimo GmbH sowie weitere regional verankerte Energieversorgungsunternehmen gehören, hat zahlreiche Standorte im ganzen Bundesgebiet. Hauptsitz ist München. Unsere rund 14 Millionen Privat-, Geschäfts- und Industriekunden profitieren damit sowohl von den Stärken des Konzernverbunds als auch von der regionalen Präsenz vor Ort. Die E.ON Energie Deutschland GmbH ist ein Unternehmen der E.ON SE. [1] Max. Ersparnis besteht aus Comfort- und Anschluss-Boni von bis zu 420 EUR pro Jahr (Boni gelten für 24 Monate nach Erstkonnektierung der Energielösungen mit der E.ON Home Box), Ersparnis durch optimierte Solarstrom-Nutzung und pauschale Reduktion der Netznutzungsentgelte bei Erfüllung der Voraussetzungen gem. § 14a EnWG. Berechnung/Methodik: In der Berechnung für die Kostenreduktion mit E.ON Home Comfort optimiert der E.ON Home Energiemanager (Anschaffungskosten in Verbindung mit dem neuem E.ON Home Comfort: 1 Euro) die Sonnenstromnutzung und -einspeisung der durchschnittlich großen Solaranlage von 10 kWp und verlegt den Netzstrombezug durch den 7,7 kWh-großen Solarspeicher, die 5 kW starke Wärmepumpe und das E-Auto mit einem Akku von 70 kWh priorisiert in Zeiten mit geringerer Stromnachfrage. Die Einspeisevergütung für die Solaranlage beträgt 7,86 Cent/kWh. Die jährlich gefahrenen Kilometer entsprechen der Jahresfahrleistung eines Pkw in Deutschland gemäß Kraftfahrtbundesamt (12.309 km). Das Elektroauto ist an drei Tagen der Woche ganztags unterwegs (8 Uhr bis 18 Uhr). Für den jährlichen Haushaltsstromverbrauch (ohne Energieverbrauch von E-Auto und Wärmepumpe bzw. Beladen Batteriespeicher) wurden im Drei-Personen-Haushalt rund 3.600 kWh und im Vier-Personen-Haushalt 4.000 kWh im Einfamilienhaus angesetzt, das Energieeffizienzklasse B hat und eine Wohnfläche von 150 qm. Im Drei- sowie im Vier-Personen-Haushalt arbeitet eine Person im Homeoffice, die zweite an zwei Tagen pro Woche von zuhause und an drei Tage im Büro. Hinzu kommen ein bzw. zwei Schulkinder. Für den Festpreis-Stromtarif sind beispielhaft 32 Cent pro kWh angenommen. [2] Der Großteil der E.ON Stromtarife ist mit E.ON Home Comfort kombinierbar. Ausnahmen davon sind Heizstromtarife, Grundversorgung, Ersatzversorgung, Dynamische Tarife, E.ON Home & Drive Tarife. [3] Erreichung der kompletten Boni setzt Kompatibilität der Energielösungen mit der E.ON Home Box, das Nutzen des Smart Modus in der E.ON Home App für die Einhaltung der Bonusbedingungen je Energielösung, einen Smart Meter für die Verschiebung der Verbräuche zugunsten der Stromnetzauslastung und einen E.ON Stromtarif voraus. Der Erhalt des E-Auto Comfort Bonus ist neben der Kompatibilität der Wallbox mit der E.ON Home Box auch über eine direkte Kompatibilität des E-Autos mit der E.ON Home App möglich. [4] Die Höhe der Comfort Boni gilt für 24 Monate nach Erstkonnektierung der Energielösungen mit der E.ON Home Box.

