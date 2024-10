ZDB Zentralverband Dt. Baugewerbe

Baugewerbe begrüßt möglichen Aufschub der EU-Entwaldungsverordnung

Berlin (ots)

Die EU-Kommission hat heute eine Verschiebung der EU-Entwaldungsverordnung um ein Jahr vorgeschlagen. Dazu Wolfgang Schubert-Raab, Präsident Zentralverband Deutsches Baugewerbe:

"Das sind gute Nachrichten aus Brüssel. So richtig und wichtig das Ziel der Verordnung ist: Der Weg dorthin ist ein falscher. Würde die Verordnung in ihrer ursprünglichen Form ab 2025 gelten, würden wir noch tiefer in Sorgfalts- und Berichtspflichten versinken. Die Baubranche atmet kurz auf. Nun muss der europäische Gesetzgeber zustimmen.

Das Gesetz muss jetzt dringend nachgebessert werden. Am wichtigsten ist es, die angestrebten Risikoklassifizierungen nach Ländern vorzulegen. Nur so ist sichergestellt, dass unbedenkliche Erzeugerländer wie Deutschland nicht automatisch schlechter eingestuft werden. Auch müssen kleine und mittlere Betriebe endlich Klarheit darüber haben, welche Risikobewertungen bei weiterverarbeiteten Produkten gelten, die aus bereits geprüften Bestandteilen bestehen."

Original-Content von: ZDB Zentralverband Dt. Baugewerbe, übermittelt durch news aktuell