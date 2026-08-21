Veröffentlichungstermine des Statistischen Bundesamtes (DESTATIS) vom 24.08.2026 bis 28.08.2026

Wiesbaden (ots) - - Hochschulreife erwerben zu 55 % Frauen, Ersten Schulabschluss zu 59 % Männer - Jung und ohne Ausbildung: 15 % der Männer und 11 % der Frauen von 18 bis 24 Jahren hatten 2025 maximal einen Mittleren Schulabschluss und waren nicht in Aus- oder Weiterbildung - Bachelor-Abschlussquoten: 34 % der Frauen und 25 % der Männer schließen nach acht ...

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