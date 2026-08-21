Veröffentlichungstermine des Statistischen Bundesamtes (DESTATIS) vom 24.08.2026 bis 28.08.2026
Wiesbaden (ots)
Veröffentlichungstermine des Statistischen Bundesamtes (DESTATIS) - die Veröffentlichung erfolgt in der Regel 08:00 Uhr:
Montag, 24.08.2026
- (Nr. 302) Unfälle mit wassergefährdenden Stoffen, Jahr 2025
Dienstag, 25.08.2026
- (Nr. 303) Bruttoinlandsprodukt, tiefer gegliederte Ergebnisse, 2. Quartal 2026
- (Nr. 304) Bauhauptgewerbe (Auftragseingang und Umsatz), Juni 2026
- (Nr. 305) Einnahmen und Ausgaben des Staates (Maastricht-Defizitquote), 1. Halbjahr 2026
- (Nr. 35) Zahl der Woche zum Ausbildungsstart: Schulische Vorbildung von Auszubildenden, Jahr 2025
Mittwoch, 26.08.2026
- (Nr. 306) Erbschaft- und Schenkungsteuer, Jahr 2025
- (Nr. 307) Promovierende, Jahr 2025
Donnerstag, 27.08.2026
- (Nr. 308) Nominallohn-/Reallohnindex, 2. Quartal 2026
Freitag, 28.08.2026
- (Nr. 309) Außenhandelspreise, Juli 2026
- (Nr. 310) Monatliche Arbeitsmarktstatistik (Erwerbstätige, Erwerbslose, Erwerbslosenquote), Juli 2026
(Nr.###) = Voraussichtliche Meldungsnummerierung.
Die Veröffentlichungstermine sowie weitere Informationen sind im Internetangebot des Statistischen Bundesamtes zu finden unter: https://www.destatis.de/DE/Presse/Termine/Veroeffentlichungstabelle/_inhalt.html
Verbreitung mit Quellenangabe erwünscht.
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