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Statistisches Bundesamt

Veröffentlichungstermine des Statistischen Bundesamtes (DESTATIS) vom 24.08.2026 bis 28.08.2026

Wiesbaden (ots)

Veröffentlichungstermine des Statistischen Bundesamtes (DESTATIS) - die Veröffentlichung erfolgt in der Regel 08:00 Uhr:

Montag, 24.08.2026

  • (Nr. 302) Unfälle mit wassergefährdenden Stoffen, Jahr 2025

Dienstag, 25.08.2026

  • (Nr. 303) Bruttoinlandsprodukt, tiefer gegliederte Ergebnisse, 2. Quartal 2026
  • (Nr. 304) Bauhauptgewerbe (Auftragseingang und Umsatz), Juni 2026
  • (Nr. 305) Einnahmen und Ausgaben des Staates (Maastricht-Defizitquote), 1. Halbjahr 2026
  • (Nr. 35) Zahl der Woche zum Ausbildungsstart: Schulische Vorbildung von Auszubildenden, Jahr 2025

Mittwoch, 26.08.2026

  • (Nr. 306) Erbschaft- und Schenkungsteuer, Jahr 2025
  • (Nr. 307) Promovierende, Jahr 2025

Donnerstag, 27.08.2026

  • (Nr. 308) Nominallohn-/Reallohnindex, 2. Quartal 2026

Freitag, 28.08.2026

  • (Nr. 309) Außenhandelspreise, Juli 2026
  • (Nr. 310) Monatliche Arbeitsmarktstatistik (Erwerbstätige, Erwerbslose, Erwerbslosenquote), Juli 2026

(Nr.###) = Voraussichtliche Meldungsnummerierung.

Die Veröffentlichungstermine sowie weitere Informationen sind im Internetangebot des Statistischen Bundesamtes zu finden unter: https://www.destatis.de/DE/Presse/Termine/Veroeffentlichungstabelle/_inhalt.html

Verbreitung mit Quellenangabe erwünscht.

Herausgeber:

DESTATIS | Statistisches Bundesamt

Gustav-Stresemann-Ring 11

65189 Wiesbaden

www.destatis.de/kontakt

Pressekontakt:

Statistisches Bundesamt
Pressestelle
www.destatis.de/kontakt
Telefon: +49 611-75 34 44

Original-Content von: Statistisches Bundesamt, übermittelt durch news aktuell

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