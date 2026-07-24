Veröffentlichungstermine des Statistischen Bundesamtes (DESTATIS) vom 27.07.2026 bis 31.07.2026

WIESBADEN (ots) - - Knapp jede fünfte Familie 2025 mit alleinerziehendem Elternteil - 373 000 Jugendliche im Alter von 16 und 17 Jahren leben bei Alleinerziehenden - Alleinerziehende Mütter arbeiten häufiger in Vollzeit als Frauen in Paarfamilien - Alleinerziehende und ihre Kinder sind überdurchschnittlich oft armutsgefährdet Momentan wird über eine Reform des ...

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