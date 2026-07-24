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Statistisches Bundesamt

Veröffentlichungstermine des Statistischen Bundesamtes (DESTATIS) vom 27.07.2026 bis 31.07.2026

WIESBADEN (ots)

Veröffentlichungstermine des Statistischen Bundesamtes (DESTATIS) - die Veröffentlichung erfolgt in der Regel 08:00 Uhr:

Montag, 27.07.2026

  • (Nr. 265) Vorläufige Schutzmaßnahmen (Inobhutnahmen von Kindern und Jugendlichen), Jahr 2025

Dienstag, 28.07.2026

  • (Nr. 266) Online-Buchungen von Übernachtungen in Ferienwohnungen u. Ferienhäusern (AirBnB, Booking.com, Tripadvisor, Expedia), 2025
  • (Nr. 31) Zahl der Woche: Absatz von Wasser, Getränken und Speiseeis während der Hitzewelle Ende Juni, 22. bis 28. Juni 2026

Mittwoch, 29.07.2026

  • (Nr. 267) Schulden des öffentlichen Gesamthaushalts (endgültige Ergebnisse), Jahr 2025
  • (Nr. 268) Außenhandelspreise, Juni 2026

Donnerstag, 30.07.2026

  • (Nr. N052) Anbau und Ernte von Sojabohnen in Deutschland und der EU sowie Importe von Sojabohnen, 2016-2025
  • (Nr. 269) Bruttoinlandsprodukt, Schnellmeldung, 2. Quartal 2026, 10:00 Uhr
  • (Nr. 270) Verbraucherpreisindex (inklusive Harmonisierter Verbraucherpreisindex), vorläufige Ergebnisse, Juli 2026 (im Laufe des Tages)

Freitag, 31.07.2026

  • (Nr. 271) Monatliche Arbeitsmarktstatistik (Erwerbstätige, Erwerbslose, Erwerbslosenquote), Mai 2026

(Nr.###) = Voraussichtliche Meldungsnummerierung.

Die Veröffentlichungstermine sowie weitere Informationen sind im Internetangebot des Statistischen Bundesamtes zu finden unter: https://www.destatis.de/DE/Presse/Termine/Veroeffentlichungstabelle/_inhalt.html

Verbreitung mit Quellenangabe erwünscht.

Herausgeber:

DESTATIS | Statistisches Bundesamt

Gustav-Stresemann-Ring 11

65189 Wiesbaden

www.destatis.de/kontakt

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Pressekontakt:

Statistisches Bundesamt
Pressestelle
www.destatis.de/kontakt
Telefon: +49 611-75 34 44

Original-Content von: Statistisches Bundesamt, übermittelt durch news aktuell

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