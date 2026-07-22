Statistisches Bundesamt

Zahl der Habilitationen 2025 um 0,4 % gestiegen

WIESBADEN (ots)

Frauenanteil an den Habilitationen bei 35 %

58 % aller Habilitationen in Humanmedizin/Gesundheitswissenschaften

Insgesamt 1 571 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler haben im Jahr 2025 ihre Habilitation an Universitäten und gleichgestellten Hochschulen in Deutschland erfolgreich abgeschlossen. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilt, nahm die Gesamtzahl der Habilitationen im Vergleich zum Vorjahr (1 564 Habilitationen) geringfügig um 0,4 % zu. Die Zahl der weiblichen Habilitierten (554) sank gegenüber dem Vorjahr (568) um 2,5 %, während die Zahl der männlichen Habilitierten (1 017) um 2,1 % gegenüber dem Vorjahr (996) gestiegen ist. Damit lag der Frauenanteil an den Habilitationen mit 35 % leicht unter dem Vorjahreswert (36 %).

58 % aller Habilitationen in Humanmedizin/Gesundheitswissenschaften

Das akademische Examen der Habilitation dient als Nachweis einer besonderen Befähigung für Lehre und Forschung in einem bestimmten Fachgebiet. Wie in den Vorjahren wurden im Jahr 2025 die meisten Habilitationen (911 beziehungsweise 58 %) in der Fächergruppe Humanmedizin/Gesundheitswissenschaften abgeschlossen. Darüber hinaus entfielen 16 % der Habilitationen auf den MINT-Bereich und 13 % auf die Fächergruppe Geisteswissenschaften. Der Frauenanteil an den Habilitierten lag 2025 in den Fächergruppen Geisteswissenschaften (39 %) und Humanmedizin/Gesundheitswissenschaften (36 %) leicht über dem Durchschnitt, im MINT-Bereich (22 %) deutlich darunter.

Das Durchschnittsalter der im Jahr 2025 Habilitierten lag wie in den Vorjahren bei 42 Jahren. Insgesamt 192 Habilitationen in Deutschland wurden von ausländischen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern erfolgreich beendet. Der Ausländeranteil bei den Habilitationen lag damit im Jahr 2025 bei 12 % (Vorjahr: 11 %).

Weitere Informationen:

Detaillierte Ergebnisse sind im Statistischen Bericht "Statistik der Habilitationen, Berichtsjahr 2025" dargestellt, der unter www.destatis.de auf der Themenseite Hochschulen verfügbar ist. Lange Zeitreihen zu den Habilitationen sind in der Datenbank GENESIS-Online (Tabellen 21351-0001 bis 21351-0003) abrufbar.

Einen Gesamtüberblick über die Bildungssituation in Deutschland von der Schule über die Berufsbildung bis zur Hochschule bietet die Themenseite "Bildungsindikatoren" im Internetangebot des Statistischen Bundesamtes.

Diese Pressemitteilung ist, gegebenenfalls ergänzt mit weiteren Informationen und Verlinkungen zum Thema, veröffentlicht unter www.destatis.de/pressemitteilungen.

Weitere Auskünfte: Hochschulstatistik Telefon: +49 611 75 4140 www.destatis.de/kontakt

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