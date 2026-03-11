PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Mitteldeutsche Zeitung

DHL baut hunderte Stellen am Luftfrachtdrehkreuz in Leipzig ab

Wirtschaft/Logistik (ots)

Halle. Der Logistiker DHL hat an seinem europäischen Luftfrachtdrehkreuz am Flughafen Leipzig/Halle in den vergangenen zwei Jahren hunderte Jobs gestrichen. Laut einem Personalbericht gab es am sogenannten DHL-Hub Anfang 2024 noch 5.120 Stellen - gerechnet wird in Vollzeitstellen. Anfang 2026 waren es nur noch 4.565, berichtet die in Halle erscheinende Mitteldeutsche Zeitung (Mittwoch-Ausgabe). Nach Angaben der Gewerkschaft Verdi wurde die Personalreduzierung dadurch erreicht, dass frei gewordene Stellen nicht neu besetzt wurden. Kündigungen habe es nicht gegeben.

DHL äußert sich auf Anfrage nicht zur Zahl der abgebauten Stellen. Aufgrund eines rückläufigen Sendungsaufkommens ist laut einem DHL-Sprecher "gegenwärtig nicht geplant, durch Fluktuation freigewordene Stellen nachzubesetzen". Das Express-Geschäft des Logistikers leidet unter den US-Zöllen. Das Unternehmen beschäftigt am Leipziger Drehkreuz etwa 6.000 Mitarbeiter. Dazu gehören auch etwa 1.200 Mitarbeiter einer DHL-Frachtairline.

Pressekontakt:

Mitteldeutsche Zeitung
Marc Rath
Telefon: 0345 565 4200
marc.rath@mz.de

Original-Content von: Mitteldeutsche Zeitung, übermittelt durch news aktuell

