Veröffentlichungstermine des Statistischen Bundesamtes (DESTATIS) vom 27.04.2026 bis 01.05.2026
Wiesbaden (ots)
Veröffentlichungstermine des Statistischen Bundesamtes (DESTATIS) - die Veröffentlichung erfolgt in der Regel 08:00 Uhr:
Montag, 27.04.2026
- (Nr. N025) Fahrradunfälle, Jahre 2015 - 2025
Dienstag, 28.04.2026
- (Nr.146) Geburten (vorläufige Ergebnisse), Jahr 2025
- (Nr.147) Schwangerschaftsabbrüche, Jahr 2025
- (Nr. N026) Gesundheitsausgaben für pflegerische Leistungen, Jahre 2014-2024
- (Nr.18) Zahl der Woche zum Tag der Arbeit (01.05.): Erwerbsbeteiligung bei Paaren im Alter von 15 bis 64 Jahren, Jahre 2015-2025
Mittwoch, 29.04.2026
- (Nr. 148) Arbeitskosten im EU-Vergleich, Jahr 2025
- (Nr.149) Verbraucherpreisindex (inklusive Harmonisierter Verbraucherpreisindex), vorläufige Ergebnisse, April 2026 (im Laufe des Tages)
Donnerstag, 30.04.2026
- (Nr. 150) Umsatz im Einzelhandel, März 2026
- (Nr.151) Außenhandelspreise, März 2026
- (Nr.152) Monatliche Arbeitsmarktstatistik (Erwerbstätige, Erwerbslose, Erwerbslosenquote), März 2026
- (Nr.153) Bruttoinlandsprodukt, Schnellmeldung, 1. Quartal 2026, 10:00 Uhr
(Nr.###) = Voraussichtliche Meldungsnummerierung.
Die Veröffentlichungstermine sowie weitere Informationen sind im Internetangebot des Statistischen Bundesamtes zu finden unter: https://www.destatis.de/DE/Presse/Termine/Veroeffentlichungstabelle/_inhalt.html
Verbreitung mit Quellenangabe erwünscht.
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