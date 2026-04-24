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Statistisches Bundesamt

Veröffentlichungstermine des Statistischen Bundesamtes (DESTATIS) vom 27.04.2026 bis 01.05.2026

Wiesbaden (ots)

Veröffentlichungstermine des Statistischen Bundesamtes (DESTATIS) - die Veröffentlichung erfolgt in der Regel 08:00 Uhr:

Montag, 27.04.2026

  • (Nr. N025) Fahrradunfälle, Jahre 2015 - 2025

Dienstag, 28.04.2026

  • (Nr.146) Geburten (vorläufige Ergebnisse), Jahr 2025
  • (Nr.147) Schwangerschaftsabbrüche, Jahr 2025
  • (Nr. N026) Gesundheitsausgaben für pflegerische Leistungen, Jahre 2014-2024
  • (Nr.18) Zahl der Woche zum Tag der Arbeit (01.05.): Erwerbsbeteiligung bei Paaren im Alter von 15 bis 64 Jahren, Jahre 2015-2025

Mittwoch, 29.04.2026

  • (Nr. 148) Arbeitskosten im EU-Vergleich, Jahr 2025
  • (Nr.149) Verbraucherpreisindex (inklusive Harmonisierter Verbraucherpreisindex), vorläufige Ergebnisse, April 2026 (im Laufe des Tages)

Donnerstag, 30.04.2026

  • (Nr. 150) Umsatz im Einzelhandel, März 2026
  • (Nr.151) Außenhandelspreise, März 2026
  • (Nr.152) Monatliche Arbeitsmarktstatistik (Erwerbstätige, Erwerbslose, Erwerbslosenquote), März 2026
  • (Nr.153) Bruttoinlandsprodukt, Schnellmeldung, 1. Quartal 2026, 10:00 Uhr

(Nr.###) = Voraussichtliche Meldungsnummerierung.

Die Veröffentlichungstermine sowie weitere Informationen sind im Internetangebot des Statistischen Bundesamtes zu finden unter: https://www.destatis.de/DE/Presse/Termine/Veroeffentlichungstabelle/_inhalt.html

Verbreitung mit Quellenangabe erwünscht.

Herausgeber:DESTATIS | Statistisches Bundesamt

Gustav-Stresemann-Ring 11

65189 Wiesbaden

www.destatis.de/kontakt

Pressekontakt:

Statistisches Bundesamt
Pressestelle
www.destatis.de/kontakt
Telefon: +49 611-75 34 44

Original-Content von: Statistisches Bundesamt, übermittelt durch news aktuell

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