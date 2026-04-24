Veröffentlichungstermine des Statistischen Bundesamtes (DESTATIS) vom 27.04.2026 bis 01.05.2026

WIESBADEN (ots) - - Umsatz von großen Handwerksunternehmen steigt, kleine Unternehmen verzeichnen dagegen einen Umsatzrückgang - Gesundheits- und Kfz-Gewerbe mit Umsatzsteigerungen, Rückgänge im Ausbau- und Bauhauptgewerbe sowie in Handwerken für den gewerblichen Bedarf - Anteil des Handwerks am Umsatz der Gesamtwirtschaft bei 7,8 % Die rund 564 000 Handwerksunternehmen in Deutschland haben im Jahr 2024 einen Umsatz ...

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