Zusätzlicher Veröffentlichungstermin des Statistischen Bundesamtes (DESTATIS) am 12.03.2026
Wiesbaden (ots)
Veröffentlichungstermine des Statistischen Bundesamtes (DESTATIS) - die Veröffentlichung erfolgt in der Regel 08:00 Uhr:
Zusätzlich zu den in der Wochenvorschau angekündigten Pressemitteilungen wird das Statistische Bundesamt am Donnerstag, den 12. März 2026 eine zusätzliche Pressemitteilung mit dem Titel "Photovoltaik: Installierte Anlagen, Außenhandel mit und Produktion von Solarmodulen, 2025" veröffentlichen.
