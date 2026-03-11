Statistisches Bundesamt

0,7 % mehr Schülerinnen und Schüler im Schuljahr 2025/2026

Zahl der Schülerinnen und Schüler steigt im vierten Jahr in Folge

WIESBADEN (ots)

Im Schuljahr 2025/2026 werden rund 11,5 Millionen Schülerinnen und Schüler an allgemeinbildenden und beruflichen Schulen sowie an Schulen des Gesundheitswesens in Deutschland unterrichtet. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) nach vorläufigen Ergebnissen mitteilt, sind das 0,7 % oder 84 300 Schülerinnen und Schüler mehr als im Schuljahr 2024/2025. Die Schülerzahl steigt damit im vierten Jahr in Folge. Der Anstieg der Schülerzahlen deckt sich mit dem Bevölkerungsanstieg: Ende des Jahres 2024 gab es 0,8 % mehr Kinder und Jugendliche im Alter zwischen 5 und 19 Jahren als zum Ende des Vorjahres.

0,9 % mehr Schülerinnen und Schüler an allgemeinbildenden Schulen

An den allgemeinbildenden Schulen stieg die Schülerzahl im Schuljahr 2025/2026 gegenüber dem Schuljahr 2024/2025 um 0,9 % auf rund 9 Millionen, wobei in fast allen Bundesländern mehr Schülerinnen und Schüler als im Vorjahr unterrichtet wurden. Einzig Thüringen (-0,5 %), das Saarland (-0,3 %) und Berlin (-0,1 %) wiesen einen leichten Rückgang auf. Am stärksten stieg die Zahl der Schülerinnen und Schüler in Bayern (+2,9 % beziehungsweise 38 600 Schülerinnen und Schüler). Dies ist vor allem auf die Wiedereinführung des neunjährigen Gymnasiums und den dadurch unvollständigen Abiturjahrgang 2025 in Bayern zurückzuführen. Durch den Wechsel vom G8- zum G9-Modell bleiben die Schülerinnen und Schüler ein Schuljahr länger an den allgemeinbildenden Gymnasien. An den beruflichen Schulen sank die Zahl der Schülerinnen und Schüler geringfügig um 0,4 % auf 2,3 Millionen.

3,6 % mehr ausländische Schülerinnen und Schüler

Von den rund 11,5 Millionen Schülerinnen und Schülern im Schuljahr 2025/2026 besitzen 1,9 Millionen ausschließlich eine ausländische Staatsbürgerschaft. Das sind 3,6 % mehr als im Schuljahr 2024/2025 und 17 % aller Schülerinnen und Schüler.

Methodische Hinweise:

Sowohl die Ergebnisse zu den ausländischen Schülerinnen und Schülern als auch zu ausländischen Kindern und Jugendlichen beziehen sich auf Personen, die ausschließlich eine ausländische und keine deutsche Staatsangehörigkeit besitzen. Personen, die neben einer ausländischen auch die deutsche Staatsangehörigkeit haben, werden den Deutschen zugerechnet. Die genauen Staatsangehörigkeiten können erst mit Vorliegen der endgültigen Ergebnisse der Schulstatistik im Herbst 2026 nachgewiesen werden.

Weitere Informationen:

Weitere Ergebnisse sind auf der Themenseite "Schulen" im Internetangebot des Statistischen Bundesamtes verfügbar. Detaillierte Informationen bietet der Statistische Bericht "Allgemeinbildende und Berufliche Schulen - Schnellmeldung Schülerinnen und Schüler - Vorläufige Ergebnisse Schuljahr 2025/2026".

Einen Gesamtüberblick über die Bildungssituation in Deutschland von der Schule über die Berufsbildung bis zur Hochschule bietet die Themenseite "Bildungsindikatoren".

Diese Pressemitteilung ist, gegebenenfalls ergänzt mit weiteren Informationen und Verlinkungen zum Thema, veröffentlicht unter www.destatis.de/pressemitteilungen.

Weitere Auskünfte: Schulstatistik Telefon: +49 611 75 3737 www.destatis.de/kontakt

Original-Content von: Statistisches Bundesamt, übermittelt durch news aktuell