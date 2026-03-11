PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Storys
Folgen
Keine Story von Statistisches Bundesamt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Statistisches Bundesamt

Tourismus in Deutschland im Januar 2026: 1,2 % mehr Übernachtungen als im Vorjahresmonat

WIESBADEN (ots)

Gästeübernachtungen, Januar 2026

25,5 Millionen

+1,2 % zum Vorjahresmonat

Im Januar 2026 verbuchten die Beherbergungsbetriebe in Deutschland 25,5 Millionen Übernachtungen in- und ausländischer Gäste. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) nach vorläufigen Ergebnissen mitteilt, waren das 1,2 % mehr als im Januar 2025.

Zunahme bei Übernachtungen von Gästen aus dem In- und Ausland

Die Zahl der Übernachtungen von Gästen aus dem Inland nahm im Januar 2026 gegenüber Januar 2025 um 1,3 % auf 21,2 Millionen zu. Die Zahl der Übernachtungen von Gästen aus dem Ausland wuchs um 1,0 % auf 4,3 Millionen.

Methodische Hinweise:

Alle Angaben beziehen sich auf Beherbergungsbetriebe (Hotels, Gasthöfe und Pensionen, Ferienunterkünfte und ähnliche Beherbergungsstätten, Campingplätze und sonstige tourismusrelevante Unterkünfte) mit mindestens zehn Schlafgelegenheiten beziehungsweise zehn Stellplätzen auf Campingplätzen.

Weitere Informationen:

Detaillierte Ergebnisse sind voraussichtlich Ende März 2026 im Statistischen Bericht "Monatserhebung im Tourismus" auf der Themenseite "Tourismus" im Internetangebot des Statistischen Bundesamtes verfügbar.

Diese Pressemitteilung ist, gegebenenfalls ergänzt mit weiteren Informationen und Verlinkungen zum Thema, veröffentlicht unter www.destatis.de/pressemitteilungen.

Weitere Auskünfte:
Tourismus
Telefon: +49 611 75 4851
www.destatis.de/kontakt

Pressekontakt:

Statistisches Bundesamt
Pressestelle
www.destatis.de/kontakt
Telefon: +49 611-75 34 44

Original-Content von: Statistisches Bundesamt, übermittelt durch news aktuell

Alle Storys
Folgen
Keine Story von Statistisches Bundesamt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Story
Themen in dieser Story
Weitere Storys: Statistisches Bundesamt
Weitere Storys: Statistisches Bundesamt
Alle Storys Alle
  • 10.03.2026 – 08:00

    1,4 Millionen E-Scooter in Privathaushalten

    WIESBADEN (ots) - E-Scooter gibt es längst nicht mehr nur zum Ausleihen in Städten, sondern sie werden immer häufiger auch gekauft. 1,4 Millionen E-Scooter gab es 2023 in den privaten Haushalten, wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilt. Demnach verfügten 2,9 % der mehr als 40,8 Millionen Haushalte in Deutschland über mindestens einen elektrobetriebenen Tretroller ohne Führerscheinpflicht. Zahl der E-Bikes ...

    mehr
  • 10.03.2026 – 08:00

    Seeverkehr 2025: Güterumschlag steigt um 3,8 % gegenüber dem Vorjahr

    WIESBADEN (ots) - - Güterempfang aus dem Ausland wächst im Vorjahresvergleich kräftig um 5,3 %, Güterversand ins Ausland steigt dagegen nur leicht um 0,5 % - Empfang von Erdgas aus den USA steigt um 51,8 % gegenüber dem Vorjahr, Empfang von Erdöl aus den USA sinkt dagegen um 23,6 % - Güterumschlag mit Staaten am Persischen Golf macht 1,4 % des gesamten Umschlags ...

    mehr
  • 10.03.2026 – 08:00

    Exporte im Januar 2026: -2,3 % zum Dezember 2025

    WIESBADEN (ots) - Exporte (kalender- und saisonbereinigte Warenausfuhren), Januar 2026 130,5 Milliarden Euro -2,3 % zum Vormonat +0,6 % zum Vorjahresmonat Importe (kalender- und saisonbereinigte Wareneinfuhren), Januar 2026 109,2 Milliarden Euro -5,9 % zum Vormonat -4,0 % zum Vorjahresmonat Außenhandelsbilanz (kalender- und saisonbereinigt), Januar 2026 21,2 Milliarden Euro Im Januar 2026 sind die deutschen Exporte ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren