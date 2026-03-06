PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Statistisches Bundesamt

Veröffentlichungstermine des Statistischen Bundesamtes (DESTATIS) vom 09.03.2026 bis 13.03.2026

Wiesbaden (ots)

Veröffentlichungstermine des Statistischen Bundesamtes (DESTATIS) - die Veröffentlichung erfolgt in der Regel 08:00 Uhr:

Montag, 09.03.2026

  • (Nr. 072) Verarbeitendes Gewerbe (Auftragseingang und Umsatz), Januar 2026
  • (Nr. 075) Produktionsindex, Januar 2026
  • (Nr. 076) Lkw-Maut-Fahrleistungsindex, Februar 2026
  • (Nr. N016) Importe von Rohöl nach Deutschland, Jahre 2020 bis 2025

Dienstag, 10.03.2026

  • (Nr. 077) Güterumschlag im Seeverkehr, Jahr 2025
  • (Nr. 078) Außenhandel, Januar 2026
  • (Nr. 11) Zahl der Woche: Ausstattung der Haushalte mit E-Rollern, E-Bikes und Pedelecs, Jahr 2023

Mittwoch, 11.03.2026

  • (Nr. 079) Verbraucherpreisindex (inklusive Harmonisierter Verbraucherpreisindex), endgültige Ergebnisse, Februar 2026
  • (Nr. 080) Inlandstourismus, Januar 2026
  • (Nr. 081) Schülerinnen und Schüler an allgemeinbildenden und beruflichen Schulen (Schnellmeldung), Schuljahr 2025/26

Donnerstag, 12.03.2026

  • (Nr. 082) Ausgaben je Schülerin und Schüler an öffentlichen Schulen, Jahr 2024

Freitag, 13.03.2026

  • (Nr. 083) Erzeugerpreise landwirtschaftlicher Produkte, Januar 2026
  • (Nr. 084) Großhandelspreise, Februar 2026
  • (Nr. 085) Insolvenzen, Dezember und Jahr 2025
  • (Nr. 086) Legehennenhaltung und Eierproduktion, Jahr 2025
  • (Nr. 087) Anbau und Ernte von Speisepilzen, Jahr 2025

(Nr.###) = Voraussichtliche Meldungsnummerierung.

Die Veröffentlichungstermine sowie weitere Informationen sind im Internetangebot des Statistischen Bundesamtes zu finden unter: https://www.destatis.de/DE/Presse/Termine/Veroeffentlichungstabelle/_inhalt.html

Verbreitung mit Quellenangabe erwünscht.

Herausgeber:DESTATIS | Statistisches Bundesamt

Gustav-Stresemann-Ring 11

65189 Wiesbaden

www.destatis.de/kontakt

Pressekontakt:

Statistisches Bundesamt
Pressestelle
www.destatis.de/kontakt
Telefon: +49 611-75 34 44

Original-Content von: Statistisches Bundesamt, übermittelt durch news aktuell

