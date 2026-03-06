Veröffentlichungstermine des Statistischen Bundesamtes (DESTATIS) vom 09.03.2026 bis 13.03.2026

WIESBADEN (ots) - - 17,4 % mehr Solarstrom und 10,2 % mehr Strom aus Erdgas als im Vorjahr produziert - jeweils neuer Rekord seit Beginn der Zeitreihe im Jahr 2018 - Insgesamt 1,4 % mehr Strom ins Netz eingespeist als im Vorjahr - Anteil erneuerbarer Energien an der Gesamtstromerzeugung bei 58,6 % - Windkraft und Kohle trotz leichter Rückgänge weiterhin wichtigste ...

