Statistisches Bundesamt

Veröffentlichungstermine des Statistischen Bundesamtes (DESTATIS) vom 15.09.2025 bis 19.09.2025

Wiesbaden (ots)

Veröffentlichungstermine des Statistischen Bundesamtes (DESTATIS) - die Veröffentlichung erfolgt in der Regel 08:00 Uhr:

Montag. 15.09.2025

  • (Nr. 334) Großhandelspreise, August 2025

Dienstag, 16.09.2025

  • (Nr. 38) Zahl der Woche: Nutzung von Online-Banking in Deutschland und im internationalen Vergleich, Jahr 2024
  • (Nr. N050) Bevölkerung mit Zahlungsrückständen bei Versorgungsbetrieben sowie Preisentwicklung von Wohnungsnebenkosten und Haushaltsenergie, Jahr 2024

Mittwoch, 17.09.2025

  • (Nr. 335) Verarbeitendes Gewerbe (Auftragsbestand), Juli 2025
  • (Nr. 336) Wohnungsbestand (Wohnungen nach Gebäudeart, durchschnittliche Wohnungsgröße und Wohnfläche je Einwohner/-in), Stichtag 31.12.2024

Donnerstag, 18.09.2025

  • (Nr. 337) Umsatz im Gastgewerbe, Juli 2025
  • (Nr. 338) Baugenehmigungen, Juli 2025
  • (Nr. 339) Erzeugerpreise für Dienstleistungen, 2. Quartal 2025
  • (Nr. 340) Strukturdaten zum Handwerk (Zahl der Unternehmen, Umsatz und Zahl tätiger Personen), Ergebnisse der Handwerkszählung, Jahr 2023
  • (Nr. 341) Hochschulabsolventinnen und -absolventen, Jahr 2024

Freitag, 19.09.2025

  • (Nr. 342) Außenhandel (Detailergebnisse), Juli 2025
  • (Nr. 343) Erzeugerpreise gewerblicher Produkte, August 2025

(Nr.###) = Voraussichtliche Meldungsnummerierung.

Die Veröffentlichungstermine sowie weitere Informationen sind im Internetangebot des Statistischen Bundesamtes zu finden unter: https://www.destatis.de/DE/Presse/Termine/Veroeffentlichungstabelle/_inhalt.html

Verbreitung mit Quellenangabe erwünscht.

Herausgeber:

DESTATIS | Statistisches Bundesamt

Gustav-Stresemann-Ring 11

65189 Wiesbaden

www.destatis.de/kontakt

Pressekontakt:

Statistisches Bundesamt
Pressestelle
www.destatis.de/kontakt
Telefon: +49 611-75 34 44

Original-Content von: Statistisches Bundesamt, übermittelt durch news aktuell

