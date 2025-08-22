PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Storys
Folgen
Keine Story von Statistisches Bundesamt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Statistisches Bundesamt

Veröffentlichungstermine des Statistischen Bundesamtes (DESTATIS) vom 25.08.2025 bis 29.08.2025

WIESBADEN (ots)

(die Veröffentlichungen erfolgen in der Regel um 8.00 Uhr)

Montag. 25.08.2025

(Nr. 313) Bauhauptgewerbe (Auftragseingang und Umsatz), Juni 2025

Dienstag, 26.08.2025

(Nr. 35) Zahl der Woche zum Ausbildungsstart: Verdienste von Auszubildenden, April 2024

Mittwoch, 27.08.2025

(Nr. N045) Wohnkostenbelastung und Einkommenssituation von Studierenden und Auszubildenden, Jahr 2024

Donnerstag, 28.08.2025

(Nr. 314) Neu abgeschlossene Ausbildungsverträge in der dualen Berufsbildung (endgültige Ergebnisse), Jahr 2024

Freitag, 29.08.2025

(Nr. 315) Außenhandelspreise, Juli 2025

(Nr. 316) Monatliche Arbeitsmarktstatistik (Erwerbstätige, Erwerbslose, Erwerbslosenquote), Juli 2025

(Nr. 317) Nominallohn-/Reallohnindex, 2. Quartal 2025

(Nr. 318) Umsatz im Einzelhandel, Juli 2025

(Nr. 319) Verbraucherpreisindex (inklusive Harmonisierter Verbraucherpreisindex), vorläufige Ergebnisse, August 2025 (im Laufe des Tages)

(Nr.###) = Voraussichtliche Meldungsnummerierung.

Die Veröffentlichungstermine sowie weitere Informationen sind im Internetangebot des Statistischen Bundesamtes zu finden unter: https://www.destatis.de/DE/Presse/Termine/Veroeffentlichungstabelle/_inhalt.html

Verbreitung mit Quellenangabe erwünscht.

Herausgeber:
DESTATIS | Statistisches Bundesamt
Gustav-Stresemann-Ring 11
65189 Wiesbaden
www.destatis.de/kontakt

Pressekontakt:

Statistisches Bundesamt
Pressestelle
www.destatis.de/kontakt
Telefon: +49 611-75 34 44

Original-Content von: Statistisches Bundesamt, übermittelt durch news aktuell

Alle Storys
Folgen
Keine Story von Statistisches Bundesamt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Story
Themen in dieser Story
Weitere Storys: Statistisches Bundesamt
Weitere Storys: Statistisches Bundesamt
Alle Storys Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren