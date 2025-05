Statistisches Bundesamt

Jahreshöchstwert: 287 Alkoholunfälle am Vatertag 2024

Zahl der Verkehrsunfälle unter Alkoholeinfluss aber geringer als in den Vorjahren

WIESBADEN (ots)

An Christi Himmelfahrt, dem sogenannten Vatertag, ist die Zahl der Alkoholunfälle seit vielen Jahren besonders hoch. Im Jahr 2024 war nach vorläufigen Ergebnissen bei deutschlandweit 287 Straßenverkehrsunfällen Alkohol im Spiel. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) weiter mitteilt, gab es damit am Vatertag so viele Unfälle unter Alkoholeinfluss wie an keinem anderen Tag des Jahres. Zum Vergleich: Im Durchschnitt kam es auf deutschen Straßen im Jahr 2024 pro Tag zu rund 95 Unfällen, bei denen Alkohol bei mindestens einer oder einem der Beteiligten nachgewiesen wurde. Insgesamt gab es im vergangenen Jahr rund 34 700 Unfälle mit Alkoholeinfluss.

Großteil der Alkoholunfälle am Vatertag 2024 mit Personenschaden

Bei 204 der 287 Alkoholunfälle am Vatertag kamen Menschen zu Schaden - ebenfalls der Jahreshöchstwert. Dabei wurden 58 Menschen schwer verletzt, eine Person kam ums Leben.

Im Vergleich zum Vatertag 2023 (340 Unfälle mit Alkoholeinfluss) ging die Zahl der Alkoholunfälle zurück. Auch im Jahr 2022 hatte es mit 319 Alkoholunfällen am Vatertag eine höhere Zahl gegeben. Am Vatertag ereignen sich seit vielen Jahren die meisten Alkoholunfälle im Jahr. Weitere Tage mit einer regelmäßig überdurchschnittlichen Zahl an Unfällen mit Alkoholeinfluss sind Neujahr sowie der Tag der Arbeit am 1. Mai.

Weitere Informationen:

Unser Unfallkalender gibt einen Überblick darüber, an welchen Tagen der vergangenen Jahre sich besonders viele Alkoholunfälle ereignet haben - und an welchen besonders wenige.

Diese Zahl der Woche ist, gegebenenfalls ergänzt mit weiteren Informationen und Verlinkungen zum Thema, veröffentlicht unter www.destatis.de/pressemitteilungen.

Weitere Auskünfte: Verkehrsunfälle Telefon: +49 611 75 4852 www.destatis.de/kontakt

Original-Content von: Statistisches Bundesamt, übermittelt durch news aktuell