Veröffentlichungstermine des Statistischen Bundesamtes (DESTATIS) vom 13.05.2024 bis 17.05.2024

WIESBADEN (ots) - - Insgesamt 20,3 Millionen Mütter zwischen 15 und 75 Jahren im Jahr 2022, fast die Hälfte davon mit zwei Kindern - Im Alter zwischen 45 und 54 Jahren ist jede fünfte Frau kinderlos - Kinderlosenquoten in Hamburg, Mittelfranken und Berlin bundesweit am höchsten Im Jahr 2022 lebten in Deutschland insgesamt 20,3 Millionen Mütter im Alter von 15 bis 75 Jahren. Damit haben fast zwei Drittel (64 %) aller ...

mehr