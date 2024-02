Erzeugerpreise landwirtschaftlicher Produkte im Dezember 2023 um 9,9 % niedriger als im Dezember 2022

WIESBADEN (ots) - Zum Valentinstag werden traditionell oft Blumen verschenkt. Allerdings müssen Verbraucherinnen und Verbraucher hierfür am 14. Februar in der Regel tiefer in die Tasche greifen als sonst: Die Preise für Schnittblumen liegen im Februar häufig höher als in anderen Monaten des Jahres. So waren Schnittblumen im Februar 2023 um 3,0 % teurer als im ...

