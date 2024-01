Bauer Generatoren

Bauer Generatoren: Marcus Klein klärt über Auswirkungen und Maßnahmen bei einem Stromausfall im Winter auf

Wipperfürth (ots)

Kälte, Dunkelheit und Isolation: Diese Assoziationen kommen vielen sofort bei einem Stromausfall in den Sinn - besonders im Winter können die Auswirkungen jedoch weitaus gravierender sein. Trotz dieser potenziellen Gefahren sind nur wenige Privatpersonen und Unternehmen auf eine solche Katastrophe vorbereitet. Das weiß auch Marcus Klein, Key-Account-Manager von Bauer Generatoren, die hochwertige Stromgeneratoren für alle Anwendungsbereiche entwickeln. Ihr Ziel ist es, ihre Kunden bei einem Stromausfall mithilfe ihrer Generatoren vor Verlusten und Beeinträchtigungen zu schützen. Hier erfahren Sie mehr über sein Unternehmen und wie wichtig eine zuverlässige Stromversorgung für alle ist.

Die jüngste Stromkrise hat verdeutlicht, wie unverzichtbar eine zuverlässige und kosteneffiziente Stromversorgung ist. Allerdings sind die weitreichenden Konsequenzen von Stromausfällen noch nicht allen bewusst. Diese Ausfälle beeinträchtigen nicht nur den Alltag, sondern haben auch erhebliche Auswirkungen auf Wirtschaft, Notfallhilfe und Katastrophenschutz. Sie beeinflussen zudem die Heizung, wobei über die Hälfte der in Deutschland genutzten Heizungsarten von einer kontinuierlichen Stromzufuhr abhängen. Wenn Räume auskühlen, stellt das insbesondere für Haushalte mit Kleinkindern und medizinisch abhängigen Personen im Winter eine kritische Situation dar. Zudem werden Unternehmen bei einem Stromausfall gezwungen, ihre Produktion zu stoppen - auch ihre Lieferketten können oftmals nicht aufrechterhalten werden. "Unterbrochene Kühlketten, verdorbene Lebensmittel, nicht funktionierende Kassensysteme sowie eingeschränkte Kommunikation bei Feuerwehr und Polizei - all das sind Risikofaktoren, die bei einem Stromausfall eintreten können", warnt Marcus Klein, Key-Account-Manager von Bauer Generatoren. "Strom ist in den letzten Jahrzehnten zu selbstverständlich geworden, als dass man auf ihn verzichten könnte. Wir merken, dass Haushalte, Kommunen und Unternehmen diese immer mehr zu spüren bekommen und sich mit uns in Verbindung setzen, um vor-, aber leider auch in vielen Fällen nachzusorgen."

"Im anhaltenden Energiewandel wird die Welt mit zunehmenden und häufigeren Stromausfällen konfrontiert - besonders im Winter eine ernste Herausforderung. Doch mit einer professionellen Beratung findet jeder einen passenden Stromgenerator, um vor diesem Szenario geschützt zu sein", so der Experte weiter. Die Firma Bauer Generatoren hebt die Relevanz von Stromaggregaten hervor und vereinfacht gleichzeitig deren Erwerb. Das Unternehmen entwickelt hochwertige Generatoren für verschiedene Anwendungsbereiche, von platzsparenden "Garagen-Generatoren" bis hin zu Industrie-Geräten, um sämtliche Anforderungen im Bereich der Notstromversorgung zu erfüllen. Nach einem ausführlichen Beratungsgespräch erhalten Interessenten schnell ein maßgeschneidertes Angebot. Die Lieferung des gewünschten Geräts erfolgt innerhalb von fünf Tagen an die angegebene Adresse. Doch der Service beschränkt sich nicht nur auf den Verkauf: Marcus Klein und das Team von Bauer Generatoren übernehmen die Installation, Wartung und bei Bedarf auch Reparatur der Geräte.

Winter-Stromausfälle: Bauer Generatoren bietet umfassende Lösungen und Expertenberatung

Eine umfassende Vorbereitung auf potenzielle Stromausfälle im Winter erfordert sowohl für Einzelpersonen als auch Unternehmen durchdachte Maßnahmen. Das breite Sortiment der Bauer Generatoren bietet qualifizierte Beratung, um individuelle Bedürfnisse beim Kauf von Stromaggregaten zu berücksichtigen. Dabei erstreckt sich das Angebot von Generatoren mit 6 kW bis 120 kVA bis hin zu Großgeräten mit 165 kVA Leistung. Von kompakten Garagen-Generatoren bis zu Industriegeräten in der Größe eines Kleinwagens deckt Bauer Generatoren somit sämtliche Anforderungen im Bereich der Notstromversorgung ab.

"Als zuverlässigste Lösung für den Ernstfall empfiehlt sich der Einsatz einer Notstromversorgung als Backup. Dadurch bleibt die Beleuchtung erhalten, die Heizung funktioniert und die Kühlschränke können Lebensmittel sicher aufbewahren. Ein wesentlicher Schritt in der Vorbereitung besteht darin, im Voraus die entsprechenden Anschlüsse zu sichern. Selbst wenn kein eigenes Notstromsystem vorhanden ist, ermöglichen mobile Miet- und Leihgeräte eine schnelle und unkomplizierte Reaktion auf unvorhergesehene Stromausfälle", erklärt Marcus Klein.

Generatoren sind eine zuverlässige Lösung für Stromausfälle im Winter, da sie eine autonome Stromerzeugung ermöglichen - besonders in Regionen mit wiederholten Stromausfällen oder extremen Wetterbedingungen. Beim Kauf ist eine genaue Anpassung der Leistung an individuelle Bedürfnisse entscheidend und kann von Elektro-Fachkräften vor Ort gemessen werden. Die Auswahl eines Herstellers wie Bauer Generatoren gewährleistet Qualität und Zuverlässigkeit, inklusive schneller Ersatzteilversorgung. Darüber hinaus stellt ihr integriertes ATS-Modul sicher, dass der Generator automatisch startet und innerhalb von Sekunden Strom in das Gebäude speist, wenn ein Stromausfall auftritt. Die Vorratshaltung von Betriebsmitteln wie Diesel, Öl und Frostschutz ist essenziell, wofür kompakte mobile Tankanlagen eine kosteneffektive Lösung bieten. "Allgemein stellen Generatoren eine potenziell zuverlässige Lösung für Stromausfälle im Winter dar, vorausgesetzt, sie werden sorgfältig ausgewählt und regelmäßig gewartet", so der Experte.

Bauer Generatoren in Winter-Notsituationen: Ein Praxisbeispiel

Generatoren können also während des Winters in Notsituationen einen entscheidenden Unterschied machen - und dafür bietet Marcus Klein ein eindrucksvolles Beispiel aus der Praxis: "Ein Kunde aus der Landwirtschaft im Münsterland erwarb letzten Herbst einen Notstromerzeuger von uns. Als ein heftiger Schneesturm Oberleitungen beschädigte und einen Stromausfall verursachte, sprang sein Notstromsystem sofort an. Während die Techniker des Stromversorgers aufgrund der Wetterlage erst Stunden später eintrafen, konnte der Landwirt dank des Generators seinen Betrieb ohne Unterbrechungen weiterführen. Diese Situation verdeutlicht eindrucksvoll die Bedeutung von Generatoren in Notsituationen während des Winters, da sie landwirtschaftliche Betriebe trotz Stromausfällen am Laufen halten können."

Neben erfolgreichen Projekten in der Vergangenheit richtet Marcus Klein den Blick zusätzlich richtungsweisend in die Zukunft: Bauer Generatoren strebt kontinuierliches Wachstum an und setzt sich für die Entwicklung technisch unkomplizierter Geräte für eine breite Nutzerschaft ein. Im Zuge dessen plant das Unternehmen, sein Serviceangebot zu erweitern: darunter mobile Tankanlagen, Anhängerlösungen und weiteres Zubehör. Das ausgeklügelte Speditionssystem ermöglicht den Austausch und die Instandsetzung defekter Geräte, denn für Bauer Generatoren endet die Kundenbetreuung nicht mit dem Kauf. "Wir lassen unsere Kunden nicht allein. Die Sicherstellung einer zuverlässigen Stromversorgung ist für uns alle von Bedeutung, da Stromausfälle jeden treffen können", betont Marcus Klein abschließend.

