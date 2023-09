WIESBADEN (ots) - - Knapp 311 300 Deutsche lebten Anfang 2022 im Nachbarland - Neuer Höchststand bei Einbürgerungen von Deutschen in der Schweiz im Jahr 2021 Auswanderer aus Deutschland zieht es unter allen europäischen Staaten nach wie vor am häufigsten in die Schweiz. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilt, hatten Anfang 2022 knapp 311 300 deutsche ...

