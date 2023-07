Statistisches Bundesamt

Statistischer Beirat wählt Thomas Bauer erneut zu seinem Vorsitzenden

Thomas Herkner weiterhin stellvertretender Vorsitzender des Beratungsgremiums

WIESBADEN (ots)

Prof. Dr. Thomas K. Bauer, Vizepräsident des RWI - Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung in Essen, wurde zum vierten Mal in Folge zum Vorsitzenden des Statistischen Beirats gewählt. Stellvertretender Vorsitzender ist erneut Thomas Herkner vom BDEW - Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft. Der Statistische Beirat berät das Statistische Bundesamt (Destatis) in Grundsatzfragen und spricht regelmäßig Empfehlungen zur Weiterentwicklung der amtlichen Statistik aus.

Thomas Bauer wurde im Jahr 2005 als Vertreter der wirtschaftswissenschaftlichen Forschungsinstitute in den Statistischen Beirat berufen. Seit 2003 hat er den Lehrstuhl für Empirische Wirtschaftsforschung an der Ruhr-Universität Bochum inne. Seit 2004 ist er Mitglied im Vorstand des RWI, seit 2009 dessen Vizepräsident. Thomas Bauer vertritt den Statistischen Beirat zudem in der Kommission Zukunft Statistik (KomZS). Die im Jahr 2022 gegründete Kommission berät das Statistische Bundesamt bei der Programmplanung.

Thomas Herkner ist bereits seit 1992 Mitglied des Statistischen Beirats. Er ist Diplom-Volkswirt und seit 2008 beim BDEW. Dort ist er als Experte für energie- und wasserwirtschaftliche Analysen im Geschäftsbereich Strategie und Politik tätig. Zuvor war Herkner ab 1989 beim Bundesverband der deutschen Gas- und Wasserwirtschaft (BGW) beziehungsweise bei der Arbeitsgemeinschaft Energie und Wasser in Bonn und Berlin für Statistik und Informationsverarbeitung verantwortlich.

Beirat lobt Innovationskraft des Statistischen Bundesamtes

Im Fokus der 70. Jahrestagung des Statistischen Beirats am 22. Juni 2023 in Wiesbaden standen die neuesten Entwicklungen in der amtlichen Statistik und der Ausblick auf aktuelle Herausforderungen. "In Zeiten von Krisen, Desinformation und Unsicherheiten in der Gesellschaft sind neutrale, objektive und leicht zugängliche Daten unabdingbar für eine wissensbasierte Demokratie. Das Statistische Bundesamt ist die erste Anlaufstelle für amtliche Daten zu Gesellschaft, Wirtschaft, Umwelt und Staat und damit ein Kompass im Datenökosystem", betonte Dr. Ruth Brand, Präsidentin des Statistischen Bundesamtes, in ihrem Tätigkeitsbericht.

Der Beirat hob lobend die Innovationskraft des Statistischen Bundesamtes hervor. Das Amt, das in diesem Jahr sein 75-jähriges Bestehen feiert, reagiere auf neue Datenbedarfe und stärke mit stetigen methodisch-technischen Weiterentwicklungen die amtliche Statistik. Mit der Bereitstellung von Frühindikatoren sowie mit hochfrequenten und belastungsarmen Erhebungen erfülle die Behörde die Bedarfe der Nutzenden und Befragten.

Informationen zum Statistischen Beirat:

Bereits seit 70 Jahren - mit Inkrafttreten des ersten Gesetzes über die Statistik für Bundeszwecke (Bundesstatistikgesetz, BStatG) 1953 - berät der Statistische Beirat das Statistische Bundesamt in Grundsatzfragen und vertritt die Belange der Nutzerinnen und Nutzer, Befragten und Produzenten der Bundesstatistik. Im Beirat vertreten sind Verbände, Wissenschaft und Forschung, Gewerkschaften, Bundesministerien, Bundesbehörden sowie die Statistischen Ämter der Länder.

Diese Pressemitteilung ist, gegebenenfalls ergänzt mit weiteren Informationen und Verlinkungen zum Thema, veröffentlicht unter www.destatis.de/pressemitteilungen.

Weitere Auskünfte: Pressestelle Telefon: +49 611 75 3444 www.destatis.de/kontakt

Original-Content von: Statistisches Bundesamt, übermittelt durch news aktuell