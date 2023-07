Veröffentlichungstermine des Statistischen Bundesamtes (DESTATIS) vom 24.07.2023 bis 28.07.2023

WIESBADEN (ots) - - Zusammengefasste Geburtenziffer sinkt auf niedrigsten Stand seit 2013 - Geburtenhäufigkeit in Rheinland-Pfalz und Niedersachsen am höchsten, in Berlin am niedrigsten - Mütter bei der ersten Geburt durchschnittlich 30,4 Jahre alt, Väter 33,3 Jahre Im Jahr 2022 kamen in Deutschland 738 819 Kinder zur Welt. Das waren 56 673 oder 7 % Neugeborene weniger als im Jahr 2021 (795 492 Neugeborene), dem ...

