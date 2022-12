Zahl der Verkehrstoten steigt im Jahr 2022 voraussichtlich deutlich auf rund 2 790

WIESBADEN (ots) - - Rund 595 300 Haushalte bezogen am Jahresende 2021 Wohngeld, Haushalte in Mecklenburg-Vorpommern waren am häufigsten darauf angewiesen - Durchschnittlicher monatlicher Anspruch bei reinen Wohngeldhaushalten im Vorjahresvergleich um 15 Euro gestiegen - Ausgaben für Wohngeld um 7 % auf rund 1,4 Milliarden Euro gestiegen Am Jahresende 2021 haben rund 595 300 Haushalte in Deutschland Wohngeld bezogen. Das ...

