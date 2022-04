Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG

Frank-Peter Martin ergänzt Geschäftsführung der Lampe Asset Management

Frankfurt (ots)

Zum 4. April 2022 tritt Frank-Peter Martin als Vorsitzender in die Geschäftsführung der Lampe Asset Management GmbH ein. In dieser Funktion ergänzt er die Geschäftsleitung, bestehend aus Erwin Lochten und Sebastian Napiralla. Frank-Peter Martin soll insbesondere die strategische Ausrichtung und Weiterentwicklung der Gesellschaft entscheidend vorantreiben und die Lampe Asset Management GmbH zu einem signifikanten Geschäftsfeld der Hauck Aufhäuser Lampe ausbauen.

"Mit Frank-Peter Martin gewinnen wir einen außerordentlich versierten Investment-Experten, der seine langjährige Branchen- und Bankerfahrung mit exzellentem Know-how hinsichtlich der Nutzung moderner Technologien im Asset Management und im Kundenservice verknüpft", sagt Michael Bentlage, Vorsitzender des Vorstands (CEO) von Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG. "Damit bringt er die idealen Voraussetzungen mit, um unsere Positionierung als Asset Manager für private und institutionelle Investoren weiter zu stärken."

Frank-Peter Martin gründete vor zwei Jahren einen digitalen Asset Manager. Zuvor war er als Mitglied der erweiterten Geschäftsleitung bei Bankhaus Lampe für das gesamte Asset Management verantwortlich. Neben weiteren Karrierestationen war Frank-Peter Martin Mitglied des Partnerkreises bei der B. Metzler seel. Sohn & Co. Holding KGaA und Co-Leiter Fixed Income Europe bei J. P. Morgan Investment Management.

Über Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG

HAUCK AUFHÄUSER LAMPE kann auf eine 226 Jahre lange Tradition zurückblicken. Das Haus ist aus der Fusion dreier traditionsreicher Privatbanken hervorgegangen: Georg Hauck & Sohn Bankiers in Frankfurt am Main, gegründet 1796, das 1852 in Bielefeld gegründete Bankhaus Lampe und Bankhaus H. Aufhäuser, seit 1870 in München am Markt. Die beiden Häuser Georg Hauck und Bankhaus H. Aufhäuser schlossen sich 1998 zusammen, 2021 kam Bankhaus Lampe dazu. Der Vorstand der Bank besteht aus dem Vorsitzenden des Vorstands Michael Bentlage sowie den Mitgliedern des Vorstands Oliver Plaack, Madeleine Sander, Dr. Holger Sepp und Robert Sprogies. HAUCK AUFHÄUSER LAMPE versteht sich als traditionsreiches und gleichzeitig modernes Privatbankhaus.

Die Privatbank fokussiert sich auf die vier Kerngeschäftsfelder Private und Corporate Banking, Asset Management, Asset Servicing und Investment Banking. Dabei stehen die ganzheitliche Beratung und die Verwaltung von Vermögen privater und unternehmerischer Kunden, das Asset Management für Institutionelle Investoren, umfassende Fondsdienstleistungen für Financial und Real Assets in Deutschland, Luxemburg und Irland sowie die Zusammenarbeit mit unabhängigen Vermogensverwaltern im Zentrum der Geschäftstätigkeit. Zudem bietet Hauck Aufhäuser Lampe Research-, Sales- und Handelsaktivitäten mit einer Spezialisierung auf Small- und Mid-Cap-Unternehmen im deutschsprachigen Raum sowie individuelle Services bei Börseneinführungen und Kapitalerhöhungen an.

Original-Content von: Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, übermittelt durch news aktuell