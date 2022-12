Veröffentlichungstermine des Statistischen Bundesamtes (DESTATIS) vom 05.12.2022 bis 09.12.2022

WIESBADEN (ots) - - Konsumausgaben gegenüber 2020 in allen Bereichen außer im Verkehr gestiegen - Ausgaben in einigen Ausgabebereichen noch unter dem Vor-Corona-Niveau - Haushalte gaben wie bereits 2020 mehr für Innenausstattung, Haushaltsgeräte und -gegenstände aus als für Gaststätten- und Beherbergungsdienstleistungen Die privaten Haushalte in Deutschland haben im Jahr 2021 durchschnittlich 2 623 Euro im Monat ...

