Statistisches Bundesamt

Pressekonferenz-Einladung: "Hochqualifizierende Bildung und Bildungsstand - wo stehen die Bundesländer im OECD-Vergleich?"

Wiesbaden (ots)

Einladung zur Pressekonferenz des Statistischen Bundesamtes (DESTATIS) in Zusammenarbeit mit dem Hessischen Statistischen Landesamt "Hochqualifizierende Bildung und Bildungsstand - wo stehen die Bundesländer im OECD-Vergleich?"

am Mittwoch, den 11. September 2019 im Haus der Bundespressekonferenz, Tagungszentrum Raum III + IV Schiffbauerdamm 40, 10117 Berlin Beginn: 10:00 Uhr Mitwirkende: - Dr. Georg Thiel, Präsident des Statistischen Bundesamtes - Dr. Christel Figgener, Präsidentin des Hessischen Statistischen Landesamtes - Andreas Schulz, Leiter des Referates "Bildungsberichterstattung" des Statistischen Bundesamtes - Ulrike Schedding-Kleis, Leiterin des Referates "Bildung, Kultur" des Hessischen Statistischen Landesamtes - Florian Burg, Pressesprecher des Statistischen Bundesamtes Am 11. September 2019 veröffentlichen die Statistischen Ämter des Bundes und der Länder die Publikation "Internationale Bildungsindikatoren im Ländervergleich". Die Gemeinschaftsveröffentlichung ist eine Ergänzung zur OECD-Publikation "Education at a Glance". Bei einer gemeinsamen Pressekonferenz stellen das Statistische Bundesamt und das Hessische Statistische Landesamt als Ländervertretung ausgewählte OECD-Bildungsindikatoren für die Bundesländer vor. Im Zentrum stehen die Beteiligung an hochqualifizierenden Bildungsgängen wie Studium, Meister-, Techniker- und Erzieherausbildung sowie der Bildungsstand der Bevölkerung im Ländervergleich und in Bezug auf die OECD. Die Ergebnisse geben Antworten auf folgende Fragen: - Wie hoch ist die Beteiligung an hochqualifizierenden Bildungsgängen im Ländervergleich? - Wie attraktiv sind die Bundesländer für Studierende aus dem Ausland? - Welchen Bildungsstand hat die junge, welchen die ältere Bevölkerung in den Bundesländern? - Wie hat sich die Erwerbslosenquote in den Bundesländern in Abhängigkeit vom Qualifikationsniveau entwickelt? Im Falle einer geplanten persönlichen Teilnahme wird um Anmeldung an presse@destatis.de gebeten. Die Pressekonferenz wird auf www.destatis.de auch live im Internet übertragen. Der Livestream auf der Übersichtsseite zur Pressekonferenz wird ca. fünf Minuten vor Veranstaltungsbeginn freigeschaltet. Unterhalb des Videofensters besteht die Möglichkeit, Fragen an das Podium zu richten, die in begrenztem Umfang am Ende der Pressekonferenz beantwortet werden. Florian Burg Statistisches Bundesamt, Pressestelle Telefon: +49 (0) 611 / 75 23 76

Pressekontakt:

Rückfragen an obigen Ansprechpartner oder an:

Statistisches Bundesamt

Pressestelle

Telefon: +49 611-75 34 44

E-Mail: presse@destatis.de

Original-Content von: Statistisches Bundesamt, übermittelt durch news aktuell