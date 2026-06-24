TUI Deutschland GmbH

TUI Summer-Update 2026: Antalya im Sprint wieder zur Top Position

Hannover (ots)

Mehr Auswahl im preisgünstigen Drei-Sterne-Plus-Segmentramm

Multi-Day-Tours stehen für mehr Urlaubserlebnisse in einer Reise

Gute Last-Minute-Chancen in Antalya, Kreta, Mallorca und Bulgarien

Splashworld bringt neue Familienhotels mit Wasserpark ins Programm

Der Sommerurlaub ist für viele Menschen weiterhin gesetzt. TUI sieht eine anhaltende Nachfrage nach Pauschalreisen und eine neue Dynamik im Buchungsverhalten. "Noch nie lagen langfristige Planung und spontane Reiseentscheidungen so nah beieinander wie in diesem Sommer", so TUI Deutschland-Chef Benjamin Jacobi anlässlich des TUI Summer-Updates in Berlin. Während viele Familien früh gebucht haben, entscheiden sich andere Urlauber in diesem Jahr wieder kurzfristiger. Fest steht: Der Sommerurlaub 2026 ist gesichert, Flüge finden planmäßig statt und die touristische Infrastruktur in den wichtigsten Urlaubszielen ist auf einen starken Sommer eingestellt.

Ägypten und die Türkei entwickeln sich zu den Comeback-Zielen im Last-Minute-Sommer: Beide Länder zählten bereits zu den Gewinnern der Frühbucherphase und rücken jetzt erneut in den Fokus. Nach einem starken Start war die Nachfrage zwischenzeitlich verhalten und zieht aktuell wieder spürbar an. Attraktive Preise und gute Verfügbarkeiten machen beide Ziele zu aussichtsreichen Last-Minute-Gewinnern des Sommers.

Für Spätentschlossene gilt eine einfache Regel: Je flexibler Reiseziel, Reisezeit oder Abflughafen gewählt werden, desto größer ist die Chance auf ein gutes Angebot - aktuell mit Ersparnissen von bis zu 40 Prozent. Attraktive Last-Minute-Angebote finden Urlauber vor allem in Zielgebieten mit hoher Flugfrequenz und vielen Hotelkapazitäten. Gute Möglichkeiten gibt es aktuell noch in Antalya und Dalaman sowie in Bulgarien, auf Kreta, in Hurghada und auf einigen spanischen Inseln wie Mallorca, Ibiza oder Teneriffa. Enger wird es bereits auf dem spanischen Festland, insbesondere in Málaga und Jerez, auf Lanzarote, Rhodos sowie Agadir. Wer einen Urlaub auf Djerba oder den kleinen griechischen Inseln Santorin, Mykonos, Zakynthos und Samos plant, sollte nicht mehr lange warten - dort werden die Betten zunehmend knapp.

Für alle mit klar abgestecktem Budget hat TUI im Sommer 2026 zudem das Angebot im preisgünstigen Drei-Sterne-Plus-Segment bei TUI Suneo weiter ausgebaut, ein Konzept für preisbewusste Gäste, die Wert auf bezahlbare Qualität legen. Auch die TUI Kids Clubs - bekannt für ihr starkes Preis-Leistungs-Verhältnis - erhalten Neuzugänge: In Deutschland haben zwei TUI Kids Clubs Eurostrand in der Lüneburger Heide und an der Mosel eröffnet und am Gardasee der erste TUI Kids Club Italiens.

Gleichzeitig baut TUI auch das Premium- und Luxussegment weiter aus. So steht die noch junge Hotelmarke The Mora für zeitgemäßen Luxus: entspannt, erlebnisorientiert und nah am Reiseziel. Mit dem The Mora Singapore eröffnet TUI in 2026 das erste Hotel der Marke in Asien.

Sommerhitliste: Türkei sprintet zurück auf die Pole Position

"Die Türkei ist im Sprint zurück auf die Pole Position. Antalya führt wieder die Sommerhitliste an. Hochwertige Hotels und All Inclusive überzeugen aktuell viele Urlauber", so Jacobi. Mallorca folgt auf Platz zwei, die griechischen Inseln Kreta, Rhodos und Kos komplettieren die Top 5. Auch Hurghada, Fuerteventura, Gran Canaria, Dalaman und Teneriffa zählen zu den meistgebuchten Zielen in den Sommerferien. Spanien bleibt insgesamt das beliebteste Reiseland der TUI Gäste. Besonders Andalusien gewinnt derzeit an Dynamik: Jerez verzeichnet aktuell die höchsten Buchungszuwächse unter den spanischen Reisezielen.

Bei Fernreisen bleiben die USA auf Platz eins im TUI Portfolio. Gäste profitieren aktuell von attraktiven Hotel- und Flugpreisen, einem günstigen Dollar-Kurs sowie guten Verfügbarkeiten bei Campern. Auf der östlichen Langstrecke liegt Thailand vorn, zugleich entwickeln sich auch Mauritius, Kanada, Vietnam, Mexiko und Costa Rica dynamisch. Viele dieser Ziele profitieren vom Wunsch nach Reisen, die Naturerlebnisse, Aktivurlaub und authentische Eindrücke miteinander verbinden.

Splashworld Hotels erweitern das Familienangebot im Sommer 2026

Ein klarer Schwerpunkt liegt im Sommer 2026 auf Familienurlaub. Mit Splashworld bündelt TUI im deutschen Markt erstmals gezielt Familienhotels mit direktem oder unmittelbarem Zugang zu Wasserparks. Zum Start umfasst das Konzept 25 Hotels in klassischen Familienzielen wie der Türkei, Griechenland, Ägypten, Spanien und in der Ferne in Mexiko und der Dominikanischen Republik. Damit reagiert TUI auf eine Entwicklung, die sich seit Jahren abzeichnet: "Hotels mit Wasserparks gewinnen bei der Urlaubsentscheidung von Familien deutlich an Bedeutung", so TUI Produktchef Steffen Boehnke. Auch generell wurde das Angebot bei TUI Blue Hotels und den TUI Kids Clubs in wichtigen Urlaubsregionen wie der Türkei, Spanien und Deutschland ausgebaut.

Adults-only und Soloreisen im Trend - Mehr Urlaub in einer Reise mit Multi-Day-Tours

Insgesamt prägen mehrere Trends den Reisesommer 2026. Reisen bleibt für viele Menschen eine hohe Priorität. Gleichzeitig wächst das Bedürfnis nach Verlässlichkeit. Davon profitiert die Pauschalreise, weil sie maximale Sicherheit und auch flexible Anpassungsmöglichkeiten bietet. Auffällig ist zudem die klare Ausrichtung auf Europa: Rund 80 Prozent der Gäste entscheiden sich für ein Reiseziel innerhalb Europas, insbesondere rund um das Mittelmeer sowie auf den Kanaren und Kapverden.

Der Urlaub wird zugleich individueller. Erwachsene Reisende ohne kleine Kinder entscheiden sich häufiger für Adults-only-Hotels, in denen Ruhe, Wellness und persönliche Auszeiten im Mittelpunkt stehen. Parallel wächst das Interesse an Soloreisen, bei denen individuelle Freiheit mit gemeinschaftlichen Erlebnissen verbunden wird. Die nächsten Solowochen finden im Robinson Camyuva in der Türkei im Oktober und im TUI Magic Life Candia Maris auf Kreta im November statt.

Zugleich steigt der Wunsch, im Urlaub mehr zu erleben. Gefragt sind Ausflüge und kompakte Erlebnisformate, die Kultur, Natur und Begegnungen vor Ort stärker in den Mittelpunkt rücken. Dazu zählen auch mehrtägige Angebote, die neuen Multi-Day-Tours, die sich flexibel in einen klassischen Badeurlaub integrieren lassen - etwa Naturerlebnisse, Safaris oder regionale Entdeckungsreisen mit lokaler Begleitung.

Der Herbst verlängert die Sommersaison

Auch über die klassischen Sommermonate hinaus bleibt die Nachfrage hoch. TUI beobachtet seit Jahren, dass sich die Urlaubssaison in viele Mittelmeerziele hinein verlängert. Angenehm warme Temperaturen, weniger Andrang und häufig ein attraktives Preis-Leistungs-Verhältnis machen den Herbst für viele Paare, Best Ager und Gäste ohne schulpflichtige Kinder besonders interessant. Ein Beispiel ist Kreta: Dort erweitert TUI das Angebot im November mit zusätzlichen Flugkapazitäten nach Heraklion und reagiert damit auf die anhaltend gute Nachfrage.

Blick nach vorn: Ausbau in Ganzjahreszielen

Mit Blick auf die kommenden Monate setzt TUI den Ausbau in ausgewählten Ganzjahreszielen fort. Im Fokus stehen unter anderem neue Projekte auf Boa Vista, Sansibar, Curaçao, in Vietnam und Japan. Curaçao gewinnt durch die Fußball-WM zusätzliche Aufmerksamkeit - mit dem neuen TUI Blue Curaçao baut TUI ihr Angebot auf der Karibikinsel weiter aus. Besonders im Blick steht auch der neue Robinson Club auf Boa Vista, der 2027 eröffnen soll und bereits jetzt als eines der wichtigsten Projekte im künftigen Portfolio gilt.

Die zentrale Botschaft für den Sommer lautet: "Der Urlaubssommer ist sicher und in vielen Zielgebieten bestehen weiterhin gute Buchungschancen. Wer sich jetzt entscheidet, kann sich in zahlreichen Regionen noch attraktive Angebote sichern - vor allem dann, wenn bei Reiseziel oder Termin etwas Flexibilität besteht", sagte Jacobi.

Information und Buchung in allen TUI-Reisebüros oder unter www.tui.com.

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