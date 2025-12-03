TUI Deutschland GmbH

TUI mit Preis-Hammer - jetzt startet Familiensommer 2026!

Sonderaktion: 99 Euro sind zurück - Kinder reisen zum Festpreis

Familien buchen früher: Preis und Planungssicherheit zählen

Mehr Auswahl: TUI erweitert Familienangebot

TUI Blue fördert Inklusion im Urlaub mit Sensorikräumen

Citytrips im Trend - Tallinn überrascht als Familienziel

TUI stellt den Sommer 2026 ganz in das Zeichen eines klaren Ziels: Familienurlaub soll bezahlbar bleiben. Dafür startet der Veranstalter die größte Familienoffensive der vergangenen Jahre - mit festen Kinderpreisen, kostenfreien Hotelaufenthalten für Kinder und zahlreichen neuen Familienhotels. "Unsere Kinderfestpreise sind das Ticket für einen entspannten und preisgünstigen Familienurlaub 2026", sagte Steffen Boehnke, TUI-Produktchef. "Familien sind für TUI gerade im Sommer eine besonders wichtige Zielgruppe. In diesem Segment möchten wir unsere Marktposition gezielt stärken."

Preisoffensive: Kinder ab 99 Euro

Bereits ab morgen startet eine Aktion, die Familien spürbar entlasten soll: In ausgewählten Hotels in Griechenland, Spanien, Bulgarien und der Türkei zahlen Kinder nur 99 Euro - inklusive Flug und All Inclusive. Für 99 Euro geht es beispielsweise in den TUI Kids Club Roda Beach auf Korfu oder ins TUI Blue Sarigerme Park an der südtürkischen Ägäis. Die Aktion läuft bis zum Start der Kinderfestpreise. Ab dem 10. Dezember bis zum 19. Januar folgt dann die große Kinderfestpreis-Kampagne: Kinder reisen im Reisezeitraum vom 1. Mai bis 30. September 2026 ab 149 Euro - auch in den Sommerferien. Erstmals beteiligen sich so viele Hotels wie nie zuvor, teilweise sogar mit Rabatten für Jugendliche und junge Erwachsene bis 21 Jahren - etwa in den TUI Magic Life Clubs.

Trend: Familien buchen früher - Preis und Planungssicherheit zählen

"Familien sind für TUI vor allem im Sommer eine extrem wichtige Zielgruppe, in der wir weiter Marktanteile gewinnen wollen", so Boehnke. Bei den Buchungen für den Sommer 2026 liegt der Familienanteil aktuell bei durchschnittlich 40 Prozent - in Italien, auf den griechischen Inseln, in Kroatien, Tunesien, Zypern, Ägypten und der Türkei sogar bei über 50 Prozent. Familien brauchen Planungssicherheit. Sie buchen früh, um sich günstige Preise und große Familienzimmer zu sichern. Flexible Tarife und möglichst klare Kostenstrukturen sind entscheidend. All Inclusive bleibt die bevorzugte Verpflegungsform für Familien - mehr als 60 Prozent entscheiden sich dafür.

Kinder übernachten zum Nulltarif

In zahlreichen Familienhotels in Deutschland, Österreich, Italien, Kroatien, Polen und Frankreich wird der Urlaub für Kinder sogar zum Nulltarif möglich: Bei eigener Anreise wohnen Kinder bis elf Jahren kostenfrei im Zimmer der Eltern - unabhängig von der Aufenthaltsdauer. Auch in ausgewählten Robinson Clubs, etwa auf den Malediven, zahlen Kinder bis 14 Jahren lediglich den Flug.

Viele neue Familienhotels im Sommer 2026

TUI baut das Angebot für Familien deutlich aus. Die TUI Kids Clubs - bekannt für ihr starkes Preis-Leistungs-Verhältnis - erhalten vier Neuzugänge. In Deutschland eröffnen zwei TUI Kids Clubs Eurostrand in der Lüneburger Heide und an der Mosel. An der türkischen Riviera ergänzt der TUI Kids Club AQI Pegasos Royal das umfangreiche Angebot, und am Gardasee kommt der erste TUI Kids Club Italiens. Der TUI Kids Club Gardaland Magic bietet große thematisierte Familienzimmer und unbegrenzten Eintritt in die umliegenden Freizeitparks, wie Gardaland und Legoland Water Park.

Auch bei TUI Blue wächst das Familienangebot. Das neu gebaute Hotel TUI Blue Pardu an der Südküste Sardiniens verbindet stilvolles Design mit italienischem Dolce Vita und eröffnet im Mai 2026. An der türkischen Riviera eröffnet das neu erbaute Hotel TUI Blue Maviss pünktlich zur Sommersaison und bietet Familien ein umfangreiches All-Inclusive-Angebot, mehrere Pools und Wasserrutschen sowie Familienzimmer mit eigenem Swim-up.

TUI Blue fördert Inklusion im Urlaub mit Sensorikräumen

TUI Blue entwickelt spezielle Sensorikräume für Familien mit neurodiversen Kindern. Die Räume bieten eine beruhigende Umgebung mit sanfter Beleuchtung und interaktiven Elementen zur Entspannung. Der Start erfolgt im Sommer 2026 in drei Familienhotels: TUI Blue Tropical an der südtürkischen Ägäis, TUI Blue Palm Garden an der türkischen Riviera und TUI Blue Aeneas auf Zypern. Ergänzt wird das Angebot durch inklusive Aktivitäten wie "Eltern & Baby Sensorik-Abenteuer" und Familienprogrammen zur emotionalen Regulation. In allen TUI Blue Familienhotels gilt ein einheitlicher inklusiver Ansatz mit visuellen Hilfsmitteln, damit jedes Kind klar kommunizieren kann und sich unterstützt fühlt.

Selbstversorgung im Trend - Neues TUI Time To Smile am Tegernsee

Als Ergänzung für Familien, die Selbstversorgung mit Hotelkomfort verbinden möchten, entsteht in Bad Wiessee am Tegernsee das TUI Time To Smile Alpensonne. Die neu errichtete Anlage mit 24 Apartments eröffnet im Frühjahr 2026 und kann mit Frühstück gebucht werden. Die Gäste haben Zugang zum Wellness- und Alpen-Spa-Bereich des benachbarten Hotels Alpensonne - ideal für flexible Familien, die mehr Platz und Unabhängigkeit suchen.

Zweit- und Dritturlaub: Citytrips im Aufwind

Immer mehr Familien nutzen den Zweit- oder Dritturlaub für Städtereisen - bevorzugt in sichere, gut erreichbare und preislich moderate Ziele abseits der bekannten Metropolen. Besonders gefragt sind derzeit Porto, Ljubljana, Tallinn und La Coruña. Porto in Portugal bietet viele kleine charmante Viertel, Strände direkt vor der Tür und angenehme Temperaturen im Sommer - ideal für Familien, die Kultur, Stadtleben und Meer miteinander verbinden möchten. Ljubljana punktet mit autofreier Altstadt und guter Ausgangslage für Ausflüge ins Umland. Tallinn überzeugt mit mildem Klima, gepflegtem Stadtbild und einem kulturellen Angebot, zu dem eines der interaktivsten Museen Nordeuropas zählt. Auch La Coruña in Galicien zeigt, dass Stadt- und Badeurlaub kombinierbar sind: Strand im Zentrum, angenehme Temperaturen und ein beliebtes Meeresaquarium direkt an der Küste. Insgesamt entwickeln sich Städtereisen zunehmend zum festen Bestandteil des Familienurlaubs - nicht nur als Kurztrip, sondern als gezielte Ergänzung zum klassischen Sommerurlaub.

Preisbeispiele:

Eine Woche im Vier-Sterne-Hotel TUI Suneo Serenity Bay in Bulgarien kostet für eine Familie mit einem Kind ab 1.147 Euro bzw. für das Kind ab 149 Euro inklusive Flug, Transfer und All Inclusive.

Eine Woche im TUI Magic Life Penelope Beach in Tunesien kostet für eine dreiköpfige Familie ab 1.897 Euro bzw. für das Kind ab 249 Euro inklusive Flug, Transfer und All Inclusive.

