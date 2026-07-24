Klüh Service Management GmbH

BEST RECRUITERS 2025/26-Auszeichnung

Klüh auf Platz 1 der größten Recruiting-Studie Deutschlands

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Düsseldorf (ots)

Der Multiservice-Anbieter Klüh ist Sieger der renommierten BEST RECRUITERS-Studie 2025/26 des career Institut & Verlags. Das Düsseldorfer Familienunternehmen erreichte sowohl den 1. Platz in der Branche "Facility-/Security-Services" als auch den 1. Platz im Gesamtranking aller 517 untersuchten Arbeitgeber in Deutschland. Damit zeichnet die größte Recruiting-Studie im deutschsprachigen Raum Klüh für die höchste Recruiting-Qualität Deutschlands aus.

BEST RECRUITERS untersucht jährlich die Recruiting-Performance von mehr als 1.400 Arbeitgebern in Deutschland, Österreich, der Schweiz und Liechtenstein. Im Studienjahrgang 2025/26 wurden allein in Deutschland 517 Unternehmen anhand von 330 wissenschaftlich fundierten Kriterien bewertet. Im Mittelpunkt der Analyse steht die gesamte Candidate Journey - von der Recruiting-Webpräsenz über Stellenanzeigen und Bewerbungsprozesse bis hin zur Kommunikation mit Bewerberinnen und Bewerbern sowie dem Umgang mit Feedback. Für seine herausragende Recruiting-Qualität erhielt Klüh das goldene BEST RECRUITERS-Siegel.

"Dass wir als beste Recruiting-Abteilung Deutschlands ausgezeichnet wurden, macht uns außerordentlich stolz. Hinter diesem Erfolg stehen die tägliche Bearbeitung tausender Bewerbungen, die konsequente Analyse und Weiterentwicklung unserer Recruiting-Prozesse sowie der Anspruch, Bewerberinnen und Bewerbern jederzeit einen professionellen, wertschätzenden und modernen Bewerbungsprozess zu bieten. Die Auszeichnung bestätigt unseren Weg und motiviert uns, die Candidate Experience kontinuierlich weiter zu verbessern", erklärt Viktoria Kaiser, Personalleiterin bei Klüh.

Der Gesamtsieg ist Ausdruck der konsequenten Weiterentwicklung des Recruitings bei Klüh. Das Unternehmen investiert kontinuierlich in digitale Bewerbungsprozesse, eine nutzerfreundliche Karriereseite und innovative Funktionen, die den Bewerbungsprozess noch transparenter und komfortabler gestalten. So informiert beispielsweise die Funktion " Ihr Arbeitsweg" bereits in der Stellenanzeige über die individuelle Erreichbarkeit des Arbeitsplatzes. Zudem weist Klüh Bewerbende ausdrücklich darauf hin, dass jede Bewerbung von den Recruiterinnen und Recruitern persönlich geprüft wird - und nicht von einer KI. Ergänzend werden Stellenanzeigen und Kommunikationsmaßnahmen regelmäßig analysiert und optimiert, um Bewerbenden einen möglichst einfachen, transparenten und serviceorientierten Bewerbungsprozess zu ermöglichen.

Die Auszeichnung reiht sich in eine Serie unabhängiger Arbeitgeberbewertungen ein. So wurde Klüh zuletzt unter anderem erneut als " Most Wanted Employer" der ZEIT Verlagsgruppe und von kununu ausgezeichnet sowie mit dem kununu Top Company-Siegel bewertet. Darüber hinaus erhielt die Employer-Branding-Kampagne "Ich arbeite nicht für jede*n." den German Brand Award.

Aktuell bietet Klüh rund 300 offene Stellen in unterschiedlichen Berufsfeldern und Karrierelevels. Alle vakanten Positionen finden Interessierte unter www.jobs.klueh.de.

Über Klüh:

Die Klüh Service Management GmbH ist ein international agierender Multiservice-Anbieter aus Düsseldorf. Im Jahr 1911 gegründet, verfügt das Familienunternehmen über jahrzehntelange Erfahrung im Bereich infrastrukturelle Dienstleistungen. In den Kompetenzbereichen Cleaning, Catering, Clinic Service, Security, Personal Service, Airport Service und Integrated Services werden sowohl Einzeldienstleistungen als auch Multiservice-Konzepte angeboten. Das Unternehmen setzt mit über 46.000 Mitarbeitenden in sechs Ländern mehr als 1,1 Mrd. Euro (2025) um. Weitere Informationen unter www.klueh.de.

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