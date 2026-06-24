Klüh Service Management GmbH

KI-gestützte Videosicherheit mit Leitstellenintegration

Klüh Security schließt strategische Partnerschaft mit Geutebrück

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Düsseldorf (ots)

Im Bereich der Videosicherheit gehen moderne Sicherheitsanforderungen heute deutlich über klassische Videoüberwachung hinaus. Gefragt sind Lösungen, die unterschiedliche Video-, Alarm- und Gebäudetechniksysteme zusammenführen, sicherheitsrelevante Ereignisse intelligent bewerten und im Bedarfsfall eine unmittelbare Reaktion ermöglichen. Die Anforderungen der Kunden sind dabei unterschiedlich und hängen von der Betriebsumgebung, der IT-Infrastruktur und regulatorischen Vorgaben ab.

Vor diesem Hintergrund erweitert Klüh Security sein Partnernetzwerk im Bereich der integrierten Videosicherheit um Geutebrück, einen etablierten Anbieter professioneller Videosicherheitslösungen für lokal betriebene Infrastrukturen. Die Zusammenarbeit ermöglicht es, insbesondere Kunden mit hohen Anforderungen an Datensouveränität und den Betrieb sicherheitskritischer Systeme vor Ort passgenaue Lösungen anzubieten. Gleichzeitig stärkt Klüh Security damit seine strategische Ausrichtung, durch gezielte Technologiepartnerschaften ein breites Spektrum moderner Sicherheitsarchitekturen abzudecken.

Die beiden Unternehmen bringen dabei ihre jeweiligen Stärken in eine gemeinsame Lösung ein: Geutebrück stellt eine offene, skalierbare Videoplattform bereit, die Videoüberwachung, KI-gestützte Analyse und die Integration unterschiedlicher Sicherheits- und Drittsysteme ermöglicht, während Klüh Security diese durch operative Sicherheitsdienstleistungen, Leitstellenkompetenz und jahrzehntelange Erfahrung im Schutz von Menschen und Infrastruktur unterstützt. Dadurch entsteht ein durchgängiger Sicherheitsprozess, in dem technische Ereigniserfassung, intelligente Auswertung und operative Reaktion eng aufeinander abgestimmt sind.

Kern der Lösung ist die Anbindung der Geutebrück-Plattform an die Alarmempfangsstelle (AES) und Notruf- und Serviceleitstelle (NSL) von Klüh Security. Dort werden Meldungen aus Video-, Alarm- und Gebäudetechniksystemen zentral zusammengeführt. Die Leitstelle bewertet diese Ereignisse anhand definierter Kriterien, priorisiert sie und steuert die weitere Bearbeitung. Unterstützt durch KI-basierte Analyse- und Alarmierungsfunktionen werden sicherheitsrelevante Vorfälle schneller eingeordnet und in konkrete Maßnahmen überführt - von der qualifizierten Alarmbearbeitung über die Disposition von Sicherheitskräften bis hin zur Intervention vor Ort.

"Sicherheit entsteht heute durch das intelligente Zusammenspiel von Technologie, Daten und operativer Kompetenz", erklärt Sven Horstmann, Geschäftsführer bei Klüh Security. "Mit Geutebrück haben wir einen Partner an unserer Seite, der offene und leistungsfähige Videoplattformen für anspruchsvolle Sicherheitsumgebungen bereitstellt. Gemeinsam verbinden wir diese Technologien mit unserer operativen Leitstellenkompetenz zu einem durchgängigen Sicherheitsprozess, der im Ernstfall schnell und zuverlässig handlungsfähig ist."

Über Klüh:

Klüh Security zählt als Mitglied im Bundesverband der Sicherheitswirtschaft e.V. zu den Qualitätsanbietern für Sicherheitsleistungen in Deutschland und ist nach DIN 77200 zertifiziert. Von den rund 6.000 Sicherheitsunternehmen in Deutschland belegt Klüh Security im Ranking Platz 7 (Lünendonk®-Liste 2025). Klüh Security gehört zum international agierenden Multiservice-Anbieter aus Düsseldorf. Im Jahr 1911 gegründet, verfügt das Familienunternehmen über jahrzehntelange Erfahrung im Bereich infrastrukturelle Dienstleistungen. In den Kompetenzbereichen Cleaning, Catering, Clinic Service, Security, Personal Service, Airport Service und Integrated Services werden sowohl Einzeldienstleistungen als auch Multiservice-Konzepte angeboten. Das Unternehmen setzt mit über 46.000 Mitarbeitenden in sechs Ländern mehr als 1,1 Mrd. Euro (2025) um. Weitere Informationen unter www.klueh.de.

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