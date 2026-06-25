action medeor e.V.

action medeor stellt 50.000 Euro für humanitäre Maßnahmen in Venezuela bereit

Tönisvorst (ots)

Angesichts des schweren Erdbebens in Venezuela stellt das Medikamentenhilfswerk action medeor 50.000 Euro für humanitäre Hilfsmaßnahmen in dem lateinamerikanischen Land zur Verfügung. Die Mittel sollen für die medizinische Versorgung von Menschen nach dem Erdbeben verwendet werden, dazu ist action medeor bereits in Kontakt mit lokalen Partnerorganisationen vor Ort. "Wir verschaffen uns in den ersten Stunden nach dem Erdbeben erst noch ein klares Bild von der Situation vor Ort, wissen aber aus Erfahrung, dass es in solchen Lagen um die notwendigsten Dinge geht: medizinische Versorgung, Schutz, Wasser, Nahrung und Hygiene", berichtet Sid Peruvemba, Vorstandssprecher von action medeor. "Daher prüfen wir jetzt einerseits die lokale Beschaffung von Hilfsgütern, bereiten aber andererseits auch Hilfslieferungen aus Deutschland vor", kündigt Peruvemba an.

action medeor ist in Venezuela bereits seit Jahren aktiv und setzt zusammen mit lokalen Partnerorganisationen verschiedene humanitäre Projekte um. Zugleich beliefert die "Notapotheke der Welt", wie action medeor auch genannt wird, verschiedene Gesundheitseinrichtungen im Land regelmäßig mit medizinischen Hilfsgütern. "Die Versorgungslage mit Medikamenten und Medizinprodukten war in Venezuela schon vor dem Erdbeben sehr angespannt, das hat sich durch die Naturkatastrophe jetzt noch einmal verschärft", berichtet Peruvemba.

Nach dem Erdbeben werden nun im Medikamentenlager in Tönisvorst die ersten Vorbereitungen für Hilfslieferungen getroffen, die in Venezuela dringend benötigt werden. "Wir bereiten uns daher jetzt parallel auf verschiedene Hilfsszenarien vor, indem wir unsere Partner vor Ort unterstützen und parallel den Versand von Hilfsgütern aus Deutschland anschieben, die dann in der zweiten Welle zum Einsatz kommen", erklärt Sid Peruvemba.

Wer die Arbeit von action medeor unterstützen möchte, kann dies mit einer Spende tun. Man kann online spenden unter www.medeor.de und dort auch seine Adresse für eine Spendenquittung hinterlassen. Klassisch geht es über IBAN DE78 3205 0000 0000 0099 93 bei der Sparkasse Krefeld, Spendenstichwort: "Nothilfe weltweit".

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