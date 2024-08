TÜV Rheinland AG

Multimillionen-Investition: TÜV Rheinland eröffnet neues Laborzentrum im Yangtse-Delta nahe Shanghai

Taicang, China (ots)

Größter Laborstandort in China / Prüfschwerpunkte u. a.: Elektronikprodukte, Photovoltaik, E-Mobilität und Autonomes Fahren / www.tuv.com

TÜV Rheinland hat ein neues Laborzentrum in Taicang, nahe Shanghai, eröffnet. Der Yangtze River Delta Operation Hub umfasst eine Fläche von fast 40.000 Quadratmetern mit etwa 500 Mitarbeitern und ist damit der größte Laborstandort des Prüfdienstleisters in China. Mehr als 28 Millionen Euro hat TÜV Rheinland in die Errichtung des neuen Zentrums investiert. Der Fokus an Prüfungen liegt dabei unter anderem auf Elektronikprodukten, Photovoltaik, E-Mobilität und Autonomem Fahren. Im vergangenen Jahr wurde bereits ein Teil der Anlage eröffnet. Nun startet der Gesamtbetrieb.

An der symbolischen Eröffnungsfeier nahmen unter anderem Wang Xiangyuan, Sekretär des Parteikomitees der Stadt Taicang, Philipp Kortüm, Finanzvorstand der TÜV Rheinland Group, und Yushun Wong, Präsident und CEO von TÜV Rheinland Greater China, teil.

Philipp Kortüm wies in seiner Ansprache auf die besondere Bedeutung der Region in der Herstellung von Technologien wie beispielsweise Photovoltaik, Elektrofahrzeugen und Elektronikprodukten hin. Damit einher ginge auch eine gesteigerte Nachfrage nach Prüfdienstleistungen, die mit dem neuen Laborstandort von TÜV Rheinland auf ein entsprechendes Angebot trifft.

"In mehr als 35 Jahren haben wir Produkte von über 300.000 hiesigen Unternehmen für mehr als 150 Regionen beziehungsweise Märkte rund um den Globus geprüft. Mit unseren Prüfdienstleistungen unterstützen wir Unternehmen dabei, ihre Produkte und Dienstleistungen für den Gang auf weltweite Märkte vorzubereiten", so Kortüm.

Das Laborzentrum befindet sich rund 50 Kilometer von Shanghai entfernt und wurde mit Unterstützung regionaler Behörden errichtet. Taicang ist bereits Standort für rund 530 deutsche Unternehmen.

Wang Xiangyuan von der Stadt Taicang betonte in seiner Ansprache: "Als weltweit führender Anbieter von Prüfdienstleistungen ist TÜV Rheinland für viele Unternehmen und Verbraucher zu einem Synonym für "Sicherheit und Qualität" geworden. Die erfolgreiche Eröffnung der zweiten Phase des Projekts heute wird zu einem Maßstab für deutsche Unternehmen in der High-End-Dienstleistungsbranche in Taicang."

Yushun Wong unterstrich die langjährige Präsenz des Unternehmens in China. Der Ausbau des Yangtze River Delta Operation Hub sei ein Beweis für die Bedeutung, die TÜV Rheinland dem chinesischen Markt beimesse.

Neben den bereits genannten Prüfdienstleistungen verfügt der Standort über Labore für Sicherheits- und Leistungstests für weitere Sektoren wie Textilien, Spielzeug, Chemikalien, leichte Industrieprodukte, Haushaltsgeräte, Elektro- und Gartengeräte, Beleuchtungskörper, Audio- und Videoprodukte sowie LiDAR für Fahrzeuge mit modernsten Analysegeräten.

Das Zentrum verfügt außerdem über ein neues Labor für physikalische Prüfungen von Verpackungen und Transportmitteln, ein Lichtverteilungslabor mit einem großen Photometer und ein Fusionslabor für intelligente Fahrsensorik, das weltweit erste Labor von TÜV Rheinland für LiDAR-Leistungsmessungen im Automobilbereich.

TÜV Rheinland in China

TÜV Rheinland ist bereits seit mehr als 35 Jahren in China tätig. Heute ist die Region Greater China für TÜV Rheinland die bedeutendste Region außerhalb Deutschlands und steuert rund ein Fünftel (2023: 485,40 Millionen EUR) zum Gesamtumsatz des Konzerns bei (2023: 2,44 Milliarden EUR). Derzeit arbeiten in Greater China mehr als 4.700 Mitarbeitende in 28 Städten für das Prüfunternehmen. TÜV Rheinland unterhält insgesamt 131 verschiedene Prüf- und Laborzentren, Schwerpunkt sind Produktprüfungen, etwa von Spielzeug, Kosmetik und Textilien sowie von Maschinen, Komponenten und Solarmodulen. Zunehmend bedeutend werden Prüfungen für die Mobilitätsbranche, beispielsweise im Schienenverkehr oder bei Typprüfungen von Fahrzeugen. Zudem hat TÜV Rheinland im November 2022 seine erste Fahrzeugprüfstelle in China eröffnet. Neben Taicang und Shanghai befinden sich weitere große Standorte und Laborzentren von TÜV Rheinland in Taipeh, Hongkong, Shenzhen, Guangzhou und Ningbo. 2020 eröffnete TÜV Rheinland in Shanghai mit dem Smart Lab zudem das weltweit erste vollautomatische, intelligente und unbeaufsichtigte Labor in der Prüf-, Inspektions- und Zertifizierungsbranche.

