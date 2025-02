Bundeszahnärztekammer

Rauchen schadet der Mundgesundheit: Neuer Infoflyer für Raucherinnen und Raucher

Berlin (ots)

Das Deutsche Krebsforschungszentrum (DKFZ) und die Bundeszahnärztekammer (BZÄK) informieren mit einem neuen Flyer gemeinsam zum Thema "Rauchen und Mundgesundheit". Der Flyer zeigt Raucherinnen und Rauchern die Risiken für ihre Mundgesundheit und die Vorteile des Nichtrauchens auf. Außerdem enthält er hilfreiche Informationen zu einem Rauchstopp. Raucherinnen und Raucher können den Flyer online beim DKFZ und der BZÄK abrufen.

Die Mundhöhle ist ein Tor zum Körper. Der Rauch jeder einzelnen Zigarette - und damit auch die gesundheitsschädlichen Inhaltsstoffe - passiert dieses Tor, lagert sich auf Zähnen, Zunge und Mundschleimhaut ab und hat dadurch großen Einfluss auf die Mundgesundheit. Viele Erkrankungen im Mundraum treten bei Rauchenden häufiger auf und zahnärztliche Behandlungen sind deutlich weniger erfolgreich. "So haben Raucherinnen und Raucher ein bis zu sechsfach erhöhtes Erkrankungsrisiko für Krebs im Mundraum und sie leiden wesentlich häufiger unter entzündlichen Veränderungen des Zahnhalteapparates, an sogenannten Parodontalerkrankungen", so Prof. Dr. Christoph Benz, Präsident der Bundeszahnärztekammer. "Kurz gesagt: Rauchen schadet der Mundgesundheit!"

Nach einem Rauchstopp gehen Zahnverfärbungen deutlich zurück. Geschmacks- und Geruchssinn verbessern sich und bestehender Mundgeruch nimmt ab. Das Risiko für Karies, Parodontitis und Zahnverlust sinkt deutlich. Rauchfrei heilen Wunden im Mund besser und Implantate heilen erfolgreicher in den Kiefer ein. "Wer mit dem Rauchen aufhört, senkt das Risiko, an Mundkrebs zu erkranken", sagt Prof. Dr. Ute Mons, Leiterin der Abteilung Primäre Krebsprävention des Deutschen Krebsforschungszentrums. "Nach fünf rauchfreien Jahren hat es sich halbiert." Rauchstopp lohnt sich!

Mit dem Rauchen aufzuhören, verbessert nicht nur die Mundgesundheit, sondern erhöht die Lebensqualität und senkt das Risiko für verschiedene Krebsarten, vor allem Lungenkrebs, Herz-Kreislauferkrankungen und eine chronisch obstruktive Lungenerkrankung (COPD). Exrauchende fühlen sich körperlich insgesamt wohler und leistungsfähiger.

Der Infoflyer ist online abrufbar unter "Rauchfrei für Ihre Mundgesundheit":

https://ots.de/Kwnqqp

https://ots.de/bLaM7S

Ausführliche Informationen zu Rauchen und Mundgesundheit finden Sie unter:

https://ots.de/uiC0Cy

https://www.bzaek.de/praevention/rauchen-und-mundgesundheit.html

Original-Content von: Bundeszahnärztekammer, übermittelt durch news aktuell