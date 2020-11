Rheinische Post

Laumann: Kompromiss beim Arbeitsschutzkontrollgesetz beendet Schandfleck

DüsseldorfDüsseldorf (ots)

Der nordrhein-westfälische Arbeitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) hat sich zufrieden über den Kompromiss beim Arbeitsschutzkontrollgesetz gezeigt. Laumann sagte der Düsseldorfer "Rheinischen Post" (Samstag): "Heute ist ein guter Tag für alle Menschen, die für Arbeitnehmerrechte kämpfen. Das Gesetz, das der Bundestag beschließen will, wird einen Schandfleck unserer Sozialen Marktwirtschaft beseitigen, vor dem wir alle zu lange unsere Augen verschlossen haben." Die Entscheidung der Koalitionsfraktionen setze ein klares Zeichen. "Wir wollen in diesem Land keine Ausbeutung. In diesem Land gelten die gleichen Rechte für alle Arbeitnehmer, egal woher sie kommen. Wir stehen für die Würde der Arbeit." Mehrere Corona-Ausbrüche in der Fleischindustrie - unter anderem bei der Firma Tönnies im Kreis Gütersloh - hatten die Arbeitsbedingungen der osteuropäischen Werkvertragsarbeiter in den Fokus gerückt. "Der Kampf um das Ende der organisierten Verantwortungslosigkeit in der industriellen Schlachtung zeigt, wie wichtig es ist, dass es Menschen gibt, die ihren Finger in die Wunde legen und uns immer wieder zwingen, hinzuschauen", so Laumann.

