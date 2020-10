Rheinische Post

Pflipsen: "Borussia hat die Qualität, einen Titel zu holen"

Der frühere Bundesligaspieler Karlheinz Pflipsen, der am 31. Oktober 50 wird, traut seinem Ex-Verein Borussia Mönchengladbach einen Titel zu. "Der Verein ist dank Stefan Schippers finanziell sehr gut aufgestellt, und sportlich hat er sich unter der Führung von Max Eberl stetig verbessert", sagte er der Düsseldorfer "Rheinischen Post" (Mittwoch). Die Transferpolitik der vergangenen Jahre sei ausgezeichnet, was dazu führte, dass die Qualität des Kaders und die finanziellen Möglichkeiten durch Weiterverkauf von begehrten Spielern gestiegen sei. "Die Mannschaft hat sich die Teilnahme an der Champions League durch eine tolle letzte Saison mehr als verdient. Jetzt würde ich ihr wünschen, nochmal ins DFB-Pokalfinale einzuziehen, um mit etwas Glück endlich nochmal einen Titel zu holen. Die Qualität dafür besitzt sie." Pflipsen gehörte 1995 zum Gladbacher Pokalsieger-Team, er machte 222 Pflichtspiele (44 Tore) für die Borussen.

