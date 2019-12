ARAG

ARAG schließt die Übernahme des irischen Rechtsschutzbestands der DAS UK in der Republik Irland ab

Düsseldorf (ots)

Nach Zustimmung der Aufsichtsbehörden hat der ARAG Konzern den irischen Rechtsschutzbestand von der britischen DAS Legal Expenses Insurance Company Limited übernommen. Das in Dublin ansässige Unternehmen ist mit einem Marktanteil von circa 60 Prozent und einem Bruttobeitragsvolumen von circa 6 Millionen Euro in 2018 Marktführer im Rechtsschutzmarkt der Republik Irland. Das Produktportfolio umfasst Rechtsschutzprodukte für Privatkunden sowie Unternehmen.

Mit der Geschäftsaufnahme in der Republik Irland setzt die ARAG ihren internationalen Erfolgskurs fort und ist nun in 19 Ländern aktiv - so beispielsweise auch in den USA, Kanada und Australien.

"Wir werden unsere Marktführerschaft weiter ausbauen, indem wir unseren Kunden die höchste Qualität bieten und gleichzeitig die exzellenten Beziehungen zu unseren Geschäftspartnern stärken. Unsere hochqualifizierten Mitarbeiter und unser vielfach ausgezeichnetes Management Team in Dublin bleiben unverändert", so Adrienne O'Sullivan, CEO ARAG Irland. "Unser kurzfristiges Ziel ist, unsere bestehenden Kunden auf ARAG Verträge umzustellen, wobei der Leistungsumfang unverändert bleibt. Mittelfristig werden wir auch neue Leistungen anbieten und unser Angebot ausweiten", fügt sie hinzu.

Über den Kaufpreis haben die Parteien Stillschweigen vereinbart.

