Der Tagesspiegel: Metro-Chef Olaf Koch: China-Geschäft passte nicht mehr zur Strategie

Metro hat sein China-Geschäft an den Technologiekonzern Wumei verkauft. "Wir haben uns in China seit 1996 sehr gut geschlagen, sind gewachsen, sind profitabel", sagte Metro-Chef Olaf Koch dem Tagesspiegel exklusiv zu den Gründen des Verkaufs. "Aber dort ist das Interesse der Endkonsumenten so hoch, dass wir unsere Türen für sie geöffnet haben." Als Großhändler sei Metro aber nicht gut beraten, dieses Einzelhandelsgeschäft auf Dauer alleine zu betreiben. "Das widerspricht unserer Strategie", so Koch, der Metro sei Jahren zu einem reinen Großhändler umbauen will. "Deswegen gehen wir die Partnerschaft mit Wumei ein."

Am Mittwochnachmittag hatte Metro bekanntgegeben, dass es die gesamte Beteiligung an Metro China an die Wumei Technology Group überträgt und erhält im Gegenzug eine Beteiligung in Höhe von 20 Prozent am daraus resultierenden Joint Venture erhält. Die Transaktion wird mit 1,9 Milliarden Euro bewertet.

