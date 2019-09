Deutscher Verband Flüssiggas e. V.

So bereiten Sie die Flüssiggas-Anlage im Wohnmobil auf den Winter vor

Deutscher Verband Flüssiggas gibt Tipps zum Saisonende

Für alle Campingfans, die ihr Wohnmobil nur in der warmen Jahreszeit nutzen möchten, steht bald die Vorbereitung des Fahrzeugs auf die Winterpause an. Der Deutsche Verband Flüssiggas e. V. (DVFG) erklärt, wie man die Gasanlage an Bord winterfest macht.

Wer in den kälteren Monaten lieber auf Campingtouren in Caravan oder Wohnmobil verzichtet, hat beim Einwintern von der Reinigung bis hin zum Aufbocken des Fahrzeugs einiges zu beachten, damit zwischenzeitlich keine Schäden entstehen und der Start in die nächste Saison nicht durch lästige Reparaturen verzögert wird. Keineswegs vergessen werden sollte hierbei die Flüssiggas-Anlage an Bord, betont der DVFG. So müssen im Innenraum des Wohnmobils die Gas-Absperrhähne geschlossen werden. Wie bei jedem Austausch einer entleerten Flüssiggas-Flasche gegen eine volle sollte das Ventil an der Flasche vollständig im Uhrzeigersinn zugedreht werden, bevor man die Flasche abtrennt. So vermeidet man, dass das leicht entzündliche Gas austritt. Die sehr geringe Restmenge an Flüssiggas, das noch in Leitungen und Schläuchen vorhanden ist, kann man hingehen getrost entweichen lassen, so der DVFG. Allerdings sollte der Innenraum sicherheitshalber gut belüftet werden. Zündquellen wie brennende Zigaretten oder Kerzen gilt es dabei selbstverständlich zu vermeiden. Die Flüssiggas-Flaschen sollten aus dem Fahrzeug entnommen und an einem geeigneten Ort aufrecht stehend gelagert werden. Beim Abtrennen der Gasflasche lohnt sich auch ein Blick auf den Zustand der Schläuche: Sind sie porös oder weisen sie Risse auf, ist vor dem Start in die nächste Saison unbedingt Ersatz fällig.

Energieträger Flüssiggas:

Flüssiggas (LPG) besteht aus Propan, Butan und deren Gemischen und wird bereits unter geringem Druck flüssig. Der Energieträger verbrennt CO2-reduziert und schadstoffarm. Flüssiggas wird für Heiz- und Kühlzwecke, als Kraftstoff (Autogas), in Industrie und Landwirtschaft sowie im Freizeitbereich eingesetzt.

