DVFG verweist auf Beitrag von Flüssiggas zur Emissionssenkung und appelliert an Politik

Heute vor 70 Jahren wurde der Deutsche Verband Flüssiggas e. V. (DVFG) gegründet. Der Branchenverband verweist anlässlich dieses Jubiläums auf den unverzichtbaren Beitrag des emissionsarmen Energieträgers zu einer erfolgreichen Energiewende.

"70 Jahre DVFG - dieses Jubiläum steht zunächst für die in jeder Hinsicht gelungene Etablierung von Flüssiggas im deutschen Energiemarkt. Der DVFG hat in den vergangenen Jahrzehnten mit seinen Mitgliedsunternehmen maßgeblich die Standards für eine sichere und effiziente Nutzung des Energieträgers Flüssiggas entwickelt", erklärt der Verbandsvorsitzende Rainer Scharr. Die Flüssiggas-Wirtschaft sehe sich im Zuge der Energiewende wachsenden Herausforderungen gegenüber - dies unterstreiche die Bedeutung des Engagements der Branche, betont Scharr. Ein Hauptanliegen bleibe es, den Beitrag zur Senkung der CO2- und Schadstoffemissionen im Bewusstsein der Politik zu halten, der schon heute von konventionellem Flüssiggas geleistet werde. "Es kommt jedoch mehr und mehr darauf an, die Innovationspotenziale des Energieträgers auszuschöpfen und damit deutlich zu machen: Flüssiggas bleibt langfristig ein wichtiger Baustein im Zusammenspiel unterschiedlicher Energiequellen", erläutert der DVFG-Vorsitzende. Die Markteinführung von biogenem Flüssiggas sei bereits 2018 gelungen. Mit weiteren Partnern engagiere sich der DVFG für die Entwicklung von treibhausgasreduziertem synthetischen Flüssiggas. "Das Klimaschutz-Konzept der Bundesregierung, das aktuell erarbeitet wird, muss Innovationen wie biogen oder synthetisch erzeugte klimaneutrale Kraft- und Brennstoffe gezielt unterstützen", so der DVFG-Vorsitzende.

Am 13. September 1949, nur wenige Tage nach der konstituierenden Sitzung des Ersten Deutschen Bundestages, wurde in Hannover der DVFG gegründet, zunächst unter dem Namen Arbeitsgemeinschaft der Energieversorgungsunternehmen für den Vertrieb von Flüssiggas zur Gewinnung von Wärme und Licht (AFWL). Seinen heutigen Namen trägt der Branchenverband der deutschen Flüssiggas-Industrie seit 1981. 2003 verlegte der DVFG seinen Sitz nach Berlin.

Flüssiggas (LPG) besteht aus Propan, Butan und deren Gemischen und wird bereits unter geringem Druck flüssig. Der Energieträger verbrennt CO2-reduziert und schadstoffarm. Flüssiggas wird für Heiz- und Kühlzwecke, als Kraftstoff (Autogas), in Industrie und Landwirtschaft sowie im Freizeitbereich eingesetzt.

